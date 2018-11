Specjalistyczny pojazd dla strażaków ze Świbna [zdjęcia]

Pojazd przeznaczony jest do wspomagania działań związanych z usuwaniem zagrożeń chemiczno-ekologicznych. Sprzęt został zakupiony ze środków budżetu Gminy Miasta Gdańska.

- Powinniśmy być zawsze przygotowani na rozmaite zdarzenia i wypadki. Ochotnicza Straż Pożarna, zwłaszcza w takich rejonach jak Wyspa Sobieszewska, pełni szereg dodatkowych funkcji. Dlatego też, by ochotnicy mieli poczucie docenienia, a także tego, że są potrzebni, powinni pracować na dobrym, nowoczesnym sprzęcie – podkreślał na uroczystości prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Wyspa Sobieszewska to teren niezwykle zróżnicowany pod względem przyrodniczym. Występuje na nim duża ilość rozmaitych siedlisk przyrodniczych takich jak plaże nadmorskie, wydmy, łąki, pola uprawne, rozległe trzcinowiska, kanały czy bory sosnowe. Wyspa Sobieszewska otoczona jest ramionami Wisły i wodami Zatoki Gdańskiej. Na terenie wyspy jest słabo rozwinięta sieć dróg, co sprawia że dotarcie do niektórych miejsc za pomocą standardowych pojazdów jest tam wyjątkowo trudne lub wręcz niemożliwe. Dotyczy to szczególnie terenów leśnych i tych położonych przy długiej linii brzegowej. Taka sytuacja skutkuje koniecznością przemieszczania się ratowników na pieszo, co znacząco opóźnia rozpoczęcie akcji. Dodatkowo naraża to ratowników na konieczność ręcznego przenoszenia ciężkiego sprzętu i materiałów w odległe i trudno dostępne miejsca.

W związku z tym podjęto decyzję o doposażeniu OSP Świbno w profesjonalny pojazd czterokołowy z przestrzenią załadunkową, który umożliwia jazdę poza drogami utwardzonymi (głównie w terenie leśnym, plaży i międzywału).

- Ten pojazd będzie nam służył do podejmowania działań w tutejszych, dość trudnych terenach. Mamy tu plaże, tereny leśne i górzyste, a ten samochód ma pod maską prawie "70 koni", dlatego wszędzie wjedzie. To zwinny pojazd, na pewno będzie nam służył - zapewnia Jerzy Petryczko, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku-Świbnie.

Przekazany strażakom ze Świbna specjalistyczny pojazd ułatwi działania ratownicze związane z usuwaniem zagrożeń ekologicznych i chemicznych. Sprzęt umożliwi też szybsze dotarcie do osób poszkodowanych w trudno dostępnych miejscach.

W uroczystości oprócz prezydenta Gdańska wzięli też udział przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Pojazd kosztował 83 640 zł.

