Specjalna sesja Rady Miasta Gdańska z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. To było ostatnie spotkanie radnych w starym składzie

Na sesji z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, a zarazem sesji pożegnalnej, bo kończącej ostatnią kadencję pojawiły się m.in. posłanki Małgorzata Chmiel i Ewa Lieder. Byli też - póki co jeszcze w roli obserwatorów nowo wybrani radni. Ci pracę rozpoczną w połowie listopada.

- Sesja inauguracyjna odbędzie się w Ratuszu Głównego miasta o godz.12, 19 listopada - poinformował Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta.

Na początku głos zabrał prezydent Paweł Adamowicz:

- Przed nami rocznica wielka, setna. To wyjątkowa okazja, by zastanowić się, czym była tamta niepodległość. Gdy dziś wracamy do 1918 r., można stwierdzić, że niepodległość nie była darem, tylko efektem wielkiego wysiłku. Zostawmy na boku różnice, zapraszam na gdańską paradę niepodległości, która jest inspiracją dla wielu polskich miast - powiedział Paweł Adamowicz. - Jak dobrze pójdzie i dostaniemy pozwolenia, to 10 listopada, w sobotę zapraszam na oddanie do użytku mostu w Sobieszewie, który nosi imię 100-lecia odzyskania niepodległości- dodał.

Piotr Borawski, szef Klubu PO apelował o wspólne świętowanie 11 listopada. - Apeluję, żebysmy przy takich okazjach jak niedzielny marsz, potrafili jako radni pójść wspólnie. Od kilku lat to się nie odbywa. Idziemy w tych samych pochodach, ale nie wspólnie, składamy kwiaty w różnych miejscach. Myślę, że setna rocznica to dobra okazja, by to zmienić, niech takie święta łączą, a nie dzielą.

Kazimierz Koralewski, szef Klubu PiS mówił z kolei: -Myślę, że ta tysiącletnia historia naszego miasta skłania nas do chwili refleksji. Myślę, że ważne jest świadectwo troski o dobro mieszkańców, że warto odróżniać dobro od zła na forum Rady Miasta. I dźwigam na swoich barkach dumę z 1000-letniej historii miasta. Dziś mamy to szczęście, że jesteśmy miastem tolerancyjnym, w którym panuje pluralizm polityczny, wolność.

Wykład okolicznościowy pt. „Pomorskie drogi do Niepodległej” wygłosił prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

- Nasza historia Pomorza, jest inna, unikatowa, zagmatwana, niejednoznaczna. Nigdy dość tego powtarzania. Wiele różnych doświadczeń historycznych, mądrości zbiorowej jest odrzucona. Mądrość narodu bierze się z syntezy różnych doświadczeń. Wszystkie reżimy odbierały narodom prawa do własnej historii. Radość z odzyskania niepodległości była wielka, wielkie były nadzieje ale i wielkie rozczarowanie. Wielką chlubą Polski była wówczas Gdynia. Co ważne, zbudowano też polski system edukacji, Polacy poszli do polskich szkół. Nie było w poprzednim wieku dekady, w której nie byłoby krwi między Polakami. Pomorzanie mają traumę z czasów wojny. Nikt nas nie przeprosił za "dziadka z Wehrmachtu", a wiele osób zostało zmuszonych do tego, by tam wstąpić. Warto pamiętać, że może to boleśnie dotykać wiele osób w tym regionie. Pojednanie to trudny i kosztowny proces. Żadne środowisko nie jest wolne od pokusy nacjonalizmu. Nasze doświadczenie historyczne mówi nam, że nacjonalizm nie jest nam obcy, szuka wroga. Nacjonalizm dotyka wiele państw, narodów, on bazuje na lęku i nienawiści, a nasza historia opiera się na zmaganiu się z nim - mówił prof. Obracht-Prondzyński.

Swój wykład zakończył przestrogą: – Zgoda małe państwa buduje, niezgoda wielkie rujnuje - być może to hasło powinno nawet tu zawisnąć - powiedział. I przez radnych został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła oświadczenie. Poniżej jego treść:

„Mija sto lat od wydarzeń, które zapoczątkowały odrodzenie wolnej i niepodległej Polski. Rok 1918, który dziś wspominamy i czcimy, był zaledwie zaproszeniem do pełnej odbudowy państwa w jego dawnych granicach. Pokolenie Roku Niepodległości wspólnym

i wiekopomnym wysiłkiem dokonało cudu zjednoczenia rozdartych zaborami ziem. Ten cud kosztował morze krwi, był zasługą zarówno czynu zbrojnego jak i żmudnych negocjacji w zaciszu dyplomatycznych gabinetów. W odrodzonej Ojczyźnie znalazło się miejsce dla znacznej części Pomorza Nadwiślańskiego wraz z Puckiem, Grudziądzem, Toruniem, choć jeszcze wtedy – bez Gdańska. Gdańska wiernego królom i Rzeczypospolitej, okna na świat i złotej bramy – Aurea Porta - do Korony Królestwa Polskiego, przestrzeni dla niezwykłego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego, opromienionego sławą nauki, sztuki i kunsztu. Przez całe stulecia był Gdańsk - jak pisał przed ponad trzystu laty Paweł Pater, profesor Gdańskiego Gimnazjum - „domem przyjaciół i dobrej fortuny”. I było marzeniem rozbiorowych pokoleń, by – jak to ujął Adam Mickiewicz w narodowej epopei – stał się na powrót - nasz. W 1918 roku na próżno zabiegał o spełnienie tego marzenia Antoni Abraham, polski i kaszubski patriota i działacz. Próbował stworzyć w nadmotławskim grodzie Radę Ludową, namiastkę polskiej samorządności. Już wkrótce, na konferencji w Wersalu wcielał w czyn słowa innego znamienitego Kaszuby, poety Hieronima Derdowskiego, głoszące iż „nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. Obaj mieli na myśli całe Pomorze, Pomorze i Gdańsk. Trzeba było jednak jeszcze jednego pokolenia i nowych politycznych zawirowań, by pragnienie to stało się faktem. Uchwałą niniejszą pragniemy wyrazić wdzięczność bohaterom i wizjonerom tamtego czasu, twórcom Drugiej Rzeczypospolitej. Pragniemy wyrazić radość, że Gdańsk, miasto nasze, jest dzisiaj częścią rządnej i niepodległej Polski.”

