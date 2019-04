Specjalne pociągi na majówkę 2019 na trasie Łódź-Warszawa-Gdynia

Specjalne pociągi majówkowe uruchamiane przez POLREGIO pojadą na trasie Łódź – Warszawa – Gdynia. Przejazd tymi pociągami będzie możliwy na podstawie biletów jednorazowych. Ich liczba jest ograniczona liczbą miejsc w pociągach.

Pociągi majówkowe POLREGIO. Rozkład jazdy

Pierwszy pociąg do Trójmiasta odjedzie z Łodzi Fabrycznej 27.04.2019 o godz. 6:13, z Warszawy Centralnej o godz. 8:10, by dotrzeć do Gdyni Gł. na godz. 12:24.

Drugi pociąg w tej samej relacji wyjedzie z Łodzi Fabrycznej 30.04.2019 o godz. 13:22, z Warszawy Centralnej o godz. 15:00, a do stacji Gdynia Gł. dotrze na godz. 19:57.

Pociągi w relacjach powrotnych wyjadą z Gdyni Gł. 28.04.2019 o godz. 18:21, by dotrzeć do Warszawy Centralnej na godz. 23:01, a do Łodzi Fabrycznej na godz. 0:45.

Drugi pociąg z Gdyni Gł. odjedzie 5.05.2019 o godz. 12:44, do Warszawy Centralnej dotrze o godz. 17:40, a do Łodzi Fabrycznej o godz. 19:25.

Trasa majówkowych pociągów

Pociągi specjalne pojadą z Łodzi Fabrycznej przez Koluszki, Skierniewice, Żyrardów, Warszawę, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Mławę, Działdowo, Iławę, Prabuty, Malbork, Tczew, Gdańsk i Sopot.