Specjalne wydanie „Dziennika Bałtyckiego” już 10 listopada z płytą, śpiewnikiem i dodatkiem „Polska niepodległa”

Hospicjum wesprze mieszkańców Gdańska, którzy są w żałobie

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Hospicjum Pomorze Dzieciom zaprasza do udziału w programie "Wsparcie po stracie". Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy doświadczają żałoby, przeżyli stratę kogoś bliskiego oraz do osób, które spotkały się z diagnozą choroby nieuleczalnej własnej bądź ...