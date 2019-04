Splendor Gedanensis 2018 za Gdańskie Targi Książki, Hekabe i „Niebo Polskie”. Przyznano Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury

Magdalena Kalisz to absolwentka prawa i amerykanistyki. Podróżniczka, zwiedziła pięć kontynentów i ponad 40 krajów. Wraz z Pawłem Szopowskim wspólnie prowadzą księgarnię, kawiarnię, galerię i sklep z dizajnem Sztuka Wyboru. Animatorzy i współorganizatorzy wielu wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie Wrzeszcza. Pierwszą edycję Gdańskich Targów Książki odwiedziło w zeszłym roku ponad 13 tys. osób, do dyspozycji których znalazła się oferta wydawnicza niemal 70 wystawców oraz kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych. Również i w tym roku II edycja Gdańskich Targów Książki cieszyła się ogromnym powodzeniem.

W skład komisji nagrody weszli: Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańsk, Małgorzata Skorupa – przedstawiciel środowisk opiniotwórczych i twórców kultury, Cezary Obracht- Prondzyński – przedstawiciel środowisk opiniotwórczych i twórców kultury, Anna Czekanowicz-Drążewska – przedstawiciel środowisk opiniotwórczych i twórców kultury, Stanisław Rosiek – przedstawiciel środowisk opiniotwórczych i twórców kultury, Hubert Bilewicz – przedstawiciel środowisk opiniotwórczych i twórców kultury, Mikołaj Chrzan – przedstawiciel mediów, Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, Ewa Adamska – kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury Biura Prezydenta ds. Kultury, Małgorzata Omilanowska – laureat Nagrody za rok 2017, Stefan Wesołowski – laureat Nagrody za rok 2017, Mariusz Waras – laureat Nagrody za rok 2017 i Justyna Piórkowska – laureat Tytułu za rok 2017.

Browar Amber Mecenasem Kultury Gdańska

Wraz z wyróżnieniami dla twórców przyznawany jest od 1991 roku Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska. Jest to honorowe wyróżnienie dla firm wspierających gdańską kulturę. Do tej pory otrzymało go 26 sponsorów. W zeszłym roku po raz trzeci Tytuł Mecenasa powędrował do firmy ZIAJA Ltd. Zakład produkcji Leków sp. z o.o.

W tym roku Mecenasem został Browar Amber.

Nagroda Splendor Gedanensis

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis po raz pierwszy została wręczona 4 sierpnia 1973 roku. Jest najstarszym i najistotniejszym wyróżnieniem gdańskim w dziedzinie kultury. Początkowo nazwano ją Nagrodą Miasta Gdańska, potem Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki i w końcu Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis. Obecną nazwę nosi od 2004 roku. Do tej pory nagrodzonych zostało 205 osób – niektóre z nich otrzymały nagrodę dwu- lub trzykrotnie.

Laureatami 1. edycji nagrody byli: Zbigniew Baturo, Jan Dramowicz, Herman Stefan, Kazimierz Lelewicz, Alfons Łosowski, Jerzy Stankiewicz i Wojciech Święcicki. Laureatami w ubiegłym roku zostali: Małgorzata Omilanowska, Mariusz Waras i Stefan Wesołowski.

Do tej pory nagrodzeni tworzą swoistą aleję gwiazd gdańskiej i pomorskiej kultury: Zbigniew Kosycarz, Paweł Huelle, Stanisław Hebanowski, Roman Wapiński, Lech Bądkowski, Mirosław Baka, Florian Skulski, Edmund Cieślak, Marian Kołodziej, Krzysztof Babicki, ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz, Jerzy Samp, Bolesław Fac, Katarzyna Józefowicz, Katarzyna Popowa–Zydroń czy Marcin Tomczak.

Od 2017 roku laureaci z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza otrzymują 3 równorzędne nagrody o wartości 20 tysięcy złotych, dyplom i pamiątkową statuetkę wykonaną przez Jana Skrzypka.

