Spółdzielnia mieszkaniowa Jasień ogłasza przetarg

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk ogłasza przetarg ograniczony na:

1. Wykonanie wymiany zaworów z.w. podpionowych wraz z wstawieniem śrubunków w piwnicach budynków Osiedla Jasień ~505 szt.; poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Damroki 30-42, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 oraz wyciszenia wibracji i hałasu sieci cieplnej c.o. i c.w.u. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30.

2. Dostawa i montaż 11 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod każdą wiatą i dojazdami (łącznie z urządzeniem terenu w obrębie śmietnika zgodnie z załączoną dokumentacją).

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 02.07.2019r. w godz. od 9:00 do 12:30 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

· dla pkt 1 - 100,00 zł + VAT

· dla pkt 2 - 50,00 zł + VAT

Wadium wynosi:

· dla pkt 1 - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

· dla pkt 2 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie „Regulaminu organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 17.07.2019 r. do godziny 10:00.

Zarząd W.S.M. „JASIEŃ” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.