Spór o Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk odpowiadają ministrowi kultury ws. ECS

18 lutego minister Gliński skierował do p.o. prezydenta Gdańska - Aleksandry Dulkiewicz oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka list w sprawie ECS. To miała być odpowiedź na odrzucenie przez władze Gdańska propozycje ministerstwa kultury dotyczącej tej placówki.

Oczekuję przedstawienia projektu konkretnych rozwiązań pozwalających na nowo wskrzesić misję Europejskiego Centrum Solidarności - napisał minister Piotr Gliński w liście do władz Gdańska i samorządu woj. pomorskiego.

List stanowił dalszy ciąg konfliktu tzw. organizatorów ECS - Ministerstwa Kultury oraz władz Gdańska i samorządu województwa pomorskiego. Minister domagał się m.in. zwiększenia wpływu na ECS, poprzez możliwość mianowania "swojego" wicedyrektora placówki (sugerował także, by specjalną część wystawy ECS poświęcić Annie Walentynowicz). Od tego uzależniał dalsze dofinansowanie placówki.

Przypomnijmy! Konflikt wokół ECS

Konflikt wokół ECS rozpoczął się jesienią ub. roku, kiedy MKiDN zapowiedziało, że w 2019 obniży dotację dla centrum do bazowej (gwarantowanej w umowie) kwoty czterech milionów złotych, podczas gdy w poprzednich latach z ministerstwa wpływało siedem milionów. Interpretowano to jako „zemstę” za incydent z 31 sierpnia ub.r., kiedy to grupa działaczy KOD z ogólnodostępnego balkonu w budynku ECS zakłóciła okrzykami ceremonię z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast pismo ministerstwa uzasadniało tę decyzję faktem, że w ECS, niezgodnie ze statutem, odbywają się imprezy o charakterze politycznym, a także tym, że „nie wszyscy działacze dawnej Solidarności czują się tam dobrze”.

