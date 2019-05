Spór o Mevo. Nextbike ma przedstawić plan naprawczy systemu

Reprezentanci ruchów miejskich z Gdańska, Gdyni i Sopotu są zaniepokojeni kłopotami z Mevo. Domagają się zmian, by - jak zaznaczają -„uchronić Mevo przed kompromitacją i upadkiem”. Chcą okrągłego stołu w tej sprawie.

- System nie był gotowy do odbioru pierwszego etapu - mówił Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, kandydat na prezydenta Gdyni w ostatnich wyborach samorządowych.

- Liczba rowerów nie była odpowiednia, tak jak ich rotacja, czy wreszcie to, że już po uruchomieniu rowerów trzeba było dokupywać do nich baterie. Wygląda na to, że spółka NB Tricity [należy ona do warszawskiej firmy Nextbike - red.] albo się przeliczyła z projektem, albo od razu założyli, że po wygraniu przetargu będzie konieczna jakaś publiczna forma dofinansowania systemu.

Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk przeprowadziło natomiast szczegółową analizę modelu finansowego systemu Mevo. Aktywiści wzywali m.in. do wyjaśnienia szczegółów przetargu na wyłonienie operatora Mevo. - Oprócz NB Tricity wystartowały przecież w nim jeszcze dwa inne podmioty. Jedna z firm również zaproponowała system w całości elektryczny, ale z 5 razy wyższą kwotą (24 mln zł) za utrzymanie niż NB Tricity (ok. 5 mln zł). Sam OMGGS pierwotnie wyceniał utrzymanie na... 33 mln zł. Dlaczego oferta od spółki, która nie ma praktycznie kapitału zakładowego, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, została w ogóle dopuszczona do przetargu? Nasuwa się tu niestety dość brutalne porównanie do linii lotniczych OLT Express będącej częścią afery Amber Gold - pytał Tomasz Larczyński z Lepszego Gdańska.