Spór o Westerplatte. Nastąpił przełom w konflikcie z rządem? Aleksandra Dulkiewicz: To święte miejsce musi łączyć

Specustawa miałaby wszystkie te tereny przekazać w nadzór gdańskiemu Muzeum II Wojny Światowej, które miałoby odpowiadać za budowę muzeum i upamiętnienie na Westerplatte.

Wydaje się, że dzisiejsze spotkanie Dulkiewicz - Sellin może być przełomem w sporze o Westerplatte. Prezydent Gdańska zaznaczyła jednocześnie, że wobec jej propozycji prace nad specustawą zostaną wstrzymane.

- Przyszłam z wyciągniętą dłonią, po to by godnie upamiętnić to święte miejsce. Westerplatte powinno nas łączyć, a nie dzielić - mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Dziękuję ministrowi Sellinowi za spotkanie, za to że rozmawiamy. Dopóki jesteśmy w stanie to robić, jest nadzieja na porozumienie.