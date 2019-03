Spotkanie z Filipem Bajonem, reżyserem filmu "Kamerdyner", w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku

Filip Bajon to reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, prozaik. Dyrektor Studia Filmowego Kadr. W swoim dorobku filmowym ma takie filmy jak "Aria dla atlety", "Magnat", "Poznań 56", "Przedwiośnie". Za swój ostatni film - "Kamerdyner" - otrzymał Srebrne Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autor kilku książek, m. in. "Białe niedźwiedzie nie lubią słonecznej pogody" oraz "Cień po dniu".

Spotkanie będzie poświęcone prywatnej bibliotece reżysera i literata. Filip Bajon opowie on m. in. o swoim stosunku do idei gromadzenia książek, logice tworzenia zbiorów oraz o najcenniejszych pozycjach w kolekcji. W drugiej części spotkania gość przybliży literackie inspiracje stojące za jego najnowszym filmem "Kamerdyner", którego akcja osadzona jest na Pomorzu. Spotkanie poprowadzi Adam Kamiński.