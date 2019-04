Sprawa rozbitych szyb u syna Donalda Tuska przed sądem

- Byłem na spacerze z dziećmi. To było około godziny 17-18. Po powrocie do domu dzieci się poszły wykąpać i przebrać. Po ok 15-20 minutach zobaczyłem w kuchni odłamki szkła. Szukałem źródła. Myślałem, że to szklanka - zeznał na temat zdarzeń z niedzieli, 3 września 2017 roku Michał Tusk. Jak zastrzegł, gdy tylko zorientował się w sytuacji, zawiadomił policję i wykonał zdjęcia dziur w okiennych szybach oraz kamienia: - Wydaje mi się, że on był wielkości pięści. Przykładając go do kostki sera, to było to 40-50 dag.

Niewiele więcej do sprawy wniosła relacja nieobecnej wówczas w domu małżonki 37-letniego dziś mężczyzny, który w odczytanych przez sędzię Beatę Studzińską z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ zeznaniach, powiedział jeszcze w śledztwie: - Personalnie nikogo nie podejrzewam, ale mogła być jakaś osoba, która ze względu na inne zapatrywania polityczne i ze względu na mojego ojca mogła zrobić coś takiego.

Właśnie intencjonalny atak wymierzony w Michała Tuska ze względu na jego ówczesne zeznania przed sejmową komisją ds. Amber Gold (syn b. premiera 5 lat wcześniej współpracował z należącą do AG linią lotniczą OLT Express), sugerował jego 62-letni sąsiad.

- Ta wyższa osoba zapytała mnie czy wiem, gdzie mieszka pan Tusk. Ja odpowiedziałem, że nie wiem. Odpowiedziałem tak, ponieważ - że tak powiem - poczułem, że tym osobom nie powinno się zdradzać miejsca pobytu, bo miałem wrażenie, że mają jakieś, być może złe, zamiary - powiedział 62-latek wczoraj przed sądem.

W śledztwie nie mówił jednak, że w odpowiedzi od jednego z mężczyzn, których rozpoznał w styczniu 2018 r. po tym jak śledczy opublikowali nagranie monitoringu, miał usłyszeć: „my wiemy”. W dłoni tego samego z napastników, jak twierdzi, we wrześniu 2017 r. zauważył kamień, a chwilę później - rozbite szyby w oknach Tusków. Jednak, zaabsorbowany opieką nad chorującą matką, nie poszedł powiedzieć im tego wtedy i zgłosił się do organów ścigania dopiero cztery miesiące później - jak tłumaczył - poruszony apelem reprezentującego Tusków mecenasa Romana Giertycha.