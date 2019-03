Sprawca śmiertelnego wypadku w Sopocie był pijany. Zginęły dwie osoby

O tych ustaleniach poinformowało Radio Gdańsk.

Do wypadku doszło w piątek 8 marca przed godz. 5 rano. Tuż za skrzyżowaniem alei Niepodległości i ul. Malczewskiego volkswagen passat jadący w kierunku Gdańska wypadł z łuku drogi i uderzył w słup trakcji trolejbusowej. W wyniku wypadku zginęło dwóch mężczyzn, a trzech trafiło do szpitala.

Więcej o wypadku pisaliśmy tu: Śmiertelny wypadek w Sopocie 8.03.2019. Na al. Niepodległości zginęły 2 osoby. Zginęli przez kradzież koła ratunkowego? [zdjęcia]

Teraz prokuratorom udało się ustalić, kto siedział za kierownicą. Był to 31-latek, który miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli – jak podaje Radio Gdańsk.

- Uczestnicy tragicznego wypadku, do którego doszło w piątek nad ranem w Sopocie, najprawdopodobniej mogą mieć związek z kradzieżą koła ratunkowego na molo w Orłowie – informowała nas asp. Lucyna Rekowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie.

Jeden z policyjnych patroli zauważył samochód, którym mieli poruszać się sprawcy. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać go do kontroli, jednak na widok radiowozu auto uciekło w stronę Sopotu. To podczas ucieczki kierowca uderzył w słup.