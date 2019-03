Środa popielcowa 2019. Kiedy wypada Popielec? To początek Wielkiego Postu!

ŚRODA POPIELCOWA 2019. KIEDY PRZYPADA?

Środa Popielcowa to jeden z najważniejszych dni w Kościele Katolickim. Popielec to pierwszy dzień Wielkiego Postu, który trwa aż do Wielkanocy. W środę popielcową obowiązuje ścisły post jakościowy i ilościowy. Należy powstrzymać się od spożywania mięsa, a liczba posiłku powinna ograniczyć się do trzech, w tym tylko jednego do syta.

ŚRODA POPIELCOWA. KSIĄDZ SYPIE PROCH NA GŁOWĘ

W Popielec wierni przychodzą na mszę św., podczas której ksiądz posypuje ich głowy popiołem na znak tego, że każdy człowiek jest śmiertelny i kiedyś obróci się w proch. Stąd słowa, które kapłani powtarzają w ciągu posypywania głów popiołem: 'Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" oraz "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

ŚRODA POPIELCOWA 2019

Data Środy Popielcowej jest ruchoma i ściśle związana ze Świętami Wielkanocnymi. W tym roku Popielec będziemy obchodzić w środę 6 marca. 5 marca, we wtorek przypadają tzw. ostatki, czyli śledzik.

CZYM JEST ŚRODA POPIELCOWA?