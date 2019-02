Stanisław Soyka. Jest nowa płyta "Muzyka i słowa". Na niej hit "Ławeczka-bajeczka" oraz 12 innych autorskich utworów mistrza muzyki i słowa

Stanisław Soyka o nowej płycie mówi: „Folk z przymrużeniem oka”. Jak dodaje: „Można na nim usłyszeć późne lata 70. XX wieku, rythm & blues`a, wpływy reggae, a także po prostu – ballady”.

Ten - w pełni autorski - album dzisiejszego Stanisława Soyki jest prostolinijny, prawdziwy i szczery. Jak wspomina, to w pełni autorska płyta od lat. Powstawała dość długo. Na niej znalazło się wiele fajnych utworów. Warto posłuchać, co ma do powiedzenia w programie Muzotok.

Stanisław Soyka:

**„Chciałem pokazać piękno świata - świata przedstawionego tak po prostu, przez dzisiejszego mnie. Zależało mi na tym, by ta muzyka mogła przytulać, dawać przestrzeń i oddech. A także - by te piosenki były dostępne dla każdego kto lubi śpiewać. A w tych tekstach, mam wrażenie, że jest normalnie; tam jestem dzisiejszy ja i - gdy będziecie Państwo jej słuchać - będzie mi miło móc tam Państwa spotkać".

"Muzyka i słowa" (wersja 2-płytowa)

**CD1

1. Przyszedł czas na zmiany

2. Ławeczka - bajeczka

3. Zależy mi

4. Mamulu, Tatulu

5. Lubię wracać do Warszawy

6. Nie ma ich

7. Ciszy nie unikaj

8. W Piotrowym mateczniku

9. Tango pozostało

10. I już i tyle

11. Wielka rzeka

CD2

Koncert w Teatrze Kamienica z okazji „60-lecia Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego” 9 października 2018 roku

1. Lubię wracać do Warszawy - live

2. Przyszedł czas na zmiany - live

3. Ławeczka – Bajeczka - live

4. Mamulu Tatulu - live

5. Zależy mi - live

Mistrz Soyka jest w trasie koncertowej. Warto zatem go "złapać" na jednym z występów. No i kupić płytę "Muzyka i słowa".