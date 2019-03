Statek przepłynął pod opadającą kładką na Ołowiankę. Prokuratura oskarża kapitana statku i operatora kładki [WIDEO]

Incydent na Grunwaldzkiej w Gdańsku. Strażnik miejski był ciągnięty przez samochód

We Wrzeszczu doszło do mrożącej krew w żyłach sytuacji, choć wszystko zaczęło się niewinnie. W poniedziałek ok. godz. 11 przy alei Grunwaldzkiej strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec kierującego autem zaparkowanym wbrew przepisom.