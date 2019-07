Stawiasz na wygodę, ekologię i bezpieczeństwo? Ogrzewanie gazowe to dobre rozwiązanie

- W świadomości wielu ludzi zbiornik na LPG kojarzy się z dużym ryzykiem - mówi Kamil Brzeski, koordynator ds. Programu „Czyste Powietrze” w firmie BAT. - Jednak wbrew opiniom zewnętrzny zbiornik z gazem LPG nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla domu i jego mieszkańców. Warto wiedzieć, że nowoczesne instalacje gazowe są wyposażone w wielopoziomowe zabezpieczenia. Standardowo przy zbiorniku znajdują się oddzielne zawory do tankowania i odtankowania oraz wydzielony zawór bezpieczeństwa. Natomiast w skrzyn-ce na ścianie domu zawór główny i reduktor II stopnia. Wszystko to sprawia, że ryzyko eksplozji prawidłowo zainstalowanego i odpowiednio konserwowanego zbiornika jest praktycznie zerowe.

- Nowoczesne piece potrafią dostosować spalanie do aury panującej na zewnątrz, dzięki czemu koszty ogrzewania gazowego będą optymalne - podkreśla Kamil Brzeski. - To bardzo wygodne rozwiązanie, np. podczas cieplejszych zim, bo zużycie LPG w takim przypadku będzie minimalne.

Plusem tego rodzaju ogrzewania jest wygoda. W typowym piecu przeznaczonym do obsługi instalacji LPG mamy możliwość dokładnie określić średnią temperaturę w ciągu doby. Co więcej, inne parametry możemy ustawić w ciągu dnia, a inne w nocy.

Walka ze smogiem Kolejnym atutem instalacji gazowej jest ochrona środowiska . Pod tym względem LPG nie ma sobie równych. W czasach, gdy wiele miast na Pomorzu walczy o czyste powietrze, to kolejny argument za tym, by zdecydować się na wymianę starego „kopciucha”.

- Ogrzewanie gazowe to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na mniejszych kosztach ogrzewania, ekologii, bezpieczeństwie i wygodzie - dodaje Kamil Brzeski. - Nowoczesne piece LPG są praktycznie bezobsługowe, co pozwala oszczędzić czas. Przy wykorzystaniu jednego źródła ciepła klient uzyskuje centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. Jest to idealne połączenie, kiedy musimy doprowadzić ciepłą wodę do kilku punktów czerpalnych, nie tracąc komfortu zmiany temperatury wody. Rozwiązanie wygodne dla osób pracujących oraz dla domów bez piwnic czy kotłowni. Kotły gazowe bardzo dobrze sprawują się w budynkach z ogrzewaniem podłogowym. Nie występuje także zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Program „Czyste Powietrze” daje możliwość wykonania docieplenia przegród ścian, jak i dachu, co znacznie zmniejsza koszty ogrzewania gazowego nawet o 10 proc. Przy szczelnie wykonanej izolacji budynku, gdzie ogrzewanie jest gazowe, należy pamiętać o prawidłowo wykonanej wentylacji.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” obowiązują od lipca

Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”, muszą wiedzieć, że w lipcu nastąpiły zmiany. Warto sprawdzić, czego one dotyczą.