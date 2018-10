Stena Nordica wyruszyła w morze. Kolejne połączenie z Gdyni do Karlskrony

Oznacza to, że teraz pasażerowie, udający się w podróż do siostrzanego miasta Gdyni, wybierać mogą spośród nawet czterech rejsów dziennie. Łączna liczba kursów na tej trasie zwiększyła się do rekordowych 46 w obie strony tygodniowo.

- Ogromny popyt na nasze usługi tego lata utwierdził nas w przekonaniu, że ciągle rosnący rynek potrzebuje nowych inwestycji - mówi Marek Kiersnowski, dyrektor linii promowych na Bałtyku Południowym w Stena Line. - Dopasowanie naszych możliwości przewozowych do potrzeb naszych klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego do floty na linii Gdynia-Karlskrona dołączamy nową jednostkę, Stena Nordica. To sprawdzony i lubiany przez naszych klientów statek. Dodatkowo cieszy nas, że jest to prom ro-pax, a więc będziemy mogli zaoferować zarówno przewozy pasażerskie, jak i frachtowe wszystkimi statkami na linii Gdynia-Karlskrona.

Prom Stena Nordica to statek zbudowany w 2000 roku. Od tego czasu był kilkakrotnie modernizowany. Jest to nowoczesna jednostka, która łączy wygodę podróżowania tak ważną dla pasażerów z dużą pojemnością frachtową. Stena Nordica jest przystosowana do wykorzystywania dwóch poziomów ramp najazdowych, co znacznie skraca czas załadunku. W ostatnich latach przestrzenie publiczne statku zostały przebudowane, a ich wygląd zmodernizowany. Jak podkreślają pracownicy Steny Line, komfortowe wnętrza oferują wszystko, czego potrzeba w czasie podróży. Na pokładzie pasażerowie mogą korzystać z wygodnych kabin, restauracji i baru, lub spędzić czas na pokładzie słonecznym. Ze względu na podobną funkcjonalność do pozostałych trzech statków na trasie Gdynia-Karlskrona, Stena Nordica będzie zdaniem kierownictwa Steny Line dobrym uzupełnieniem floty na tej linii.

Jednostka ma długość 170 metrów i szerokość 26 metrów. Na pokład może zabrać 450 pasażerów, a jej pojemność ładunkowa to 1950 metrów.

Trasę z Gdyni do Karlskrony pokonuje w 10,5 godziny. Stena Line posiada obecnie aż cztery jednostki obsługujące to połączenie. Są to Stena Spirit, Stena Vision, Stena Baltica oraz nową Stena Nordica. Wszystkie to promy ro-pax, zabierające zarówno pasażerów, samochody osobowe, jak i jednostki frachtowe, jak ciężarówki i naczepy.

Dodatkowo Stena Line organizuje od 2017 roku stałe rejsy z Gdyni do Nynäshamn, portu w okolicach Sztokholmu, stolicy Szwecji.