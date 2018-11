Sting i Shaggy w Ergo Arenie! Artyści zaprezentowali utwory z nowego albumu 44/876 oraz hity takie jak: „Englishman In New York” i „Angel”

Sting i Shaggy wystąpili w poniedziałkowy wieczór w Ergo Arenie. Fani mieli okazję usłyszeć na żywo utwory z ich niedawno wydanego albumu 44/876 oraz hity takie jak: „Every Breath You Take”, „Englishman In New York”, „Message In A Bottle”, „It Wasn’t Me”, „Mr . Boombastic” i „Angel” w całkiem nowym wydaniu.