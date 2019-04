Stocznia Cesarska Development rozpoczyna remont zabytkowego budynku Dyrekcji i jego wynajem

Remontem historycznego budynku Dyrekcji mieszczącego się na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku zajmie się spółka Stocznia Cesarska Development, która otrzymała już pozwolenie na budowę.

Budynek dawnej Dyrekcji powstał w 1878 roku. Inwestor zamierza utrzymać jego układ i funkcję biurową, podnosząc jednak jego standard.

Zobacz także: Młode Miasto w Gdańsku. Poznaliśmy szczegóły przyszłej metamorfozy terenu dawnej Stoczni Cesarskiej [wizualizacje]

„Budynek Dyrekcji to świadek historii, która zmieniła Polskę. Praca z tego typu obiektem wymagała od zespołu projektowego dużej wrażliwości i szacunku, a jednocześnie kreatywnego podejścia do nowej roli jaką budynek ma pełnić. Naszym wspólnym celem jest stworzenie z budynku Dyrekcji wizytówki Stoczni Cesarskiej. Jestem przekonany, że będzie to pierwsza iskra w rewitalizacji tego historycznego miejsca i zabudowy Młodego Miasta – nowej atrakcyjnej dzielnicy w sercu Gdańska” – mówi Jakub Bladowski, Prezes Zarządu Roark Studio.

Po remoncie dla najemców dostępne będzie ok 4.000mkw zróżnicowanej powierzchni biurowej. Przestrzeń jest dostosowywana do potrzeb mniejszych firm i start-upów. Inwestor kładzie nacisk na łączenie społeczności poprzez wprowadzenie wspólnych udogodnień takich jak współdzielone sale konferencyjne, strefy relaksu, kawiarnia, kuchnie, a nawet powierzchnia eventowa. Przestrzeń co-workingowa znajdzie się na dwóch najwyższych piętrach budynku.

Pierwsze prace rozpoczną się już w tym miesiącu. Inwestor spodziewa się zakończenia remontu w ciągu 16 miesięcy.