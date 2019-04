Stocznia Cesarska zaskakuje. Planuje otwarcie mobilnego miasteczka kontenerowego

Jak ożywić Ogarną? Władze Gdańska odnowią kamienice i zrobią z ulicy brukowany deptak. To wystarczy?

Stanie się całorocznym deptakiem, a sfatygowany asfalt zastąpi historyczny bruk, odnowione zostaną także fasady co najmniej 10 kamienic. To wystarczy, by turyści i gdańszczanie pokochali Ogarną? Co jeszcze ją czeka? - sprawdza Jacek Wierciński