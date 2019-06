Stocznia Gdańska na zdjęciach Kosycarzy: ojca, syna i wnuka. Wystawa na parkanie [zdjęcia]

- Organizatorzy wystawy tak piszą o nas: „Trzy pokolenia rodziny Kosycarzy od końca II wojny światowej stoją na straży historii, abyśmy nie zapomnieli o tym, co ważne”. Jakkolwiek brzmiałoby to pompatycznie, fotografia w ogóle pomaga to, co ulotne utrwalić. Nasza - ojca, syna i wnuka - kolekcja liczy setki tysięcy zdjęć i obejmuje najważniejsze momenty w dziejach Gdańska. Wiele z nich pokazuje życie zakładu, w którym w szczytowych momentach pracowało 18 tysięcy ludzi - gdańskiej stoczni - mówi Maciej Kosycarz .

Pierwszy raz nie dwóch, a trzech. Do słynnej dwójki fotoreporterów dołączył kolejny, syn Macieja - Konrad.

Tytuł ekspozycji: „Stocznia na zdjęciach Kosycarzy”.

Stocznia w obiektywie Zbigniewa Kosycarza to m.in.: wodowanie pierwszego po wojnie polskiego statku MS Sołdek; to pierwsze edycje, właśnie w stoczniowej hali, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki, który w późniejszych latach święcił triumfy na deskach Opery Leśnej w Sopocie; to wizyty dygnitarzy, Edwarda Gierka czy Fidela Castro z jednej strony, ale i odwiedziny poety Czesława Miłosza.

Podobno stoczniowcy kupili wówczas 2 tysiące egzemplarzy specjalnego tomiku wierszy noblisty. Stocznia na najstarszych zdjęciach to przerwy w pracy, w czasie których stoczniowcy właśnie dowiedzieli się o śmierci Bolesława Bieruta czy też obserwowali zaćmienie Słońca.

To nie tylko zakład budujący statki, to też choćby sylwetki matek chrzestnych, na przykład mieszkanki Poronina, która chrzciła statek „Lenin” czy żony Tadeusza Fiszbacha, który jeszcze nie był tym słynnym później Tadeuszem Fiszbachem. To codzienne życie tego miejsca, budka, a raczej przyczepa campingowa, gdzie kupowano „śniadania paczkowane”.