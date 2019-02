Stocznia Nauta: w wakacje ostatnie wodowanie w gdańskim zakładzie. Stocznia Nauta kończy z budową statków w Gdańsku

W grudniu 2013 roku Stocznia Remontowa Nauta wydzierżawiła gdańskie pochylnie od spółki Synergia 99. Od tego czasu rocznie budowała kilka statków, głównie rybackich, dla armatorów skandynawskich.

Zakład Nowych Budów miał być drugą nogą biznesową dla gdyńskiej stoczni remontowej. Kontraktowanie statków okazało się jednak nie na tyle dochodowe, aby utrzymywać produkcję. Zostanie ona zakończona w wakacje po wodowaniu ostatniego zakontraktowanego statku. W czasach największej intensywności robót pracowało tu kilkaset osób.

- Stopniowe wygaszanie Zakładu Nowych Budów w Gdańsku związane jest ze zmianą strategii rozwoju SR Nauta. Zgodnie z ubiegłoroczną decyzją zarządu, spółka będzie koncentrowała się na remontach, naprawach i konwersjach cywilnych oraz – w bliskiej współpracy z PGZ Stocznią Wojenną - na remontach oraz budowach na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Dotychczas zawarte kontrakty mają zostać dokończone a nowe nie są zawierane. Po zakończeniu ostatniego projektu nowych budów (w lipcu br.) teren zostanie wydzierżawiony innemu podmiotowi, który będzie na nim prowadził działalność stoczniową - poinformowało naszą redakcję biuro prasowe MARS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w którego posiadaniu jest większościowy pakiet stoczni.

Fundusz jest zarządzany przez MS TFI, który należy z kolei do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Nie wiadomo, kto przejmie stocznie. Może być to Stocznia Gdańsk, należąca już do Agencji Rozwoju Przemysłu. Jedną z opcji powrotu SG do budowy statków była tzw. stocznia techniczna oparta m.in. o pochylnie wykorzystywane przez Nautę. Stocznia Gdańsk ma też jednak inny plan budowy statków na płytach montażowych, które mają powstać na Wyspie Ostrów.

Zarząd Nauty poinformował pracowników Zakładu Nowych Budów o swoich planach stopniowego wygaszania jego działalności.

- Znaczna część tamtejszych pracowników zostanie przeniesiona do zakładu przy ulicy Czechosłowackiej. Część pracowników już znalazła nowych pracodawców, część zaś planuje znalezienie zatrudnienia w innych firmach Trójmiasta, w tym również w należącej do Grupy PGZ, spółce PGZ Stocznia Wojenna.

Nauta boryka się z problemami finansowymi

W ubiegłym roku sprzedała część swoich terenów w Gdyni na rzecz portu. Tereny położone są przy ulicy Waszyngtona w centrum Gdyni. Działalność produkcyjna stoczni przeniesiona została w obszar po byłej Stoczni Gdynia.

W ubiegłym roku doszło także do wypadku w stoczni. Przechylił się dok pływający ze statkiem. Z opóźnieniami realizowany był także kontrakt na statek badawczy Oceanograf. To wszystko nie pomagało stoczni walczącej o kontrakty na konkurencyjnym rynku. Tym bardziej, że zmieniło się jej otoczenie. Główny odbiorca stoczni zdecydował się na rozpoczęcie produkcji w Gdyni. Stocznia Gdańsk została przejęta przez ARP i chce powrócić do budowy statków, a Stocznia Wojenna, dawna SMW, ma być jednym z filarów produkcji zbrojeniowej.

Wideo: W stoczni Nauta zwodowano statek Ocean Star