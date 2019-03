Stowarzyszenie "Godność" chce, by wojewoda zainterweniował ws.uchwał Rady Miasta Gdańska odbierających honory księdzu Henrykowi Jankowskiemu

Panie Wojewodo, w imieniu byłych działaczy NSZZ Solidarność i byłych więźniów politycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Godność z lat 1980-89 zwracamy się z wnioskiem, aby Pan w trybie nadzoru zaskarżył, bądź uchylił sprzeczne z prawem uchwały. Wprowadzają one dalszy zamęt i podziały nie tylko wśród Gdańszczan, ale także w Polsce. Zlekceważenie podjętych uchwał może rozpętać dalszą nagonkę na ludzi Kościoła - apeluje zarząd Stowarzyszenia Godność w liście do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

Chodzi o trzy druki ws. ks. Jankowskiego. Na ostatniej sesji radni, większością głosów, zdecydowali o odebraniu mu honorowego obywatelstwa i nazwy skweru. Przyjęli też uchwałę o rozbiórce pomnika prałata. W głosowaniu nie wzięli udziału radni PiS. Druki przeszły głosami radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska.

Zdaniem członków Stowarzyszenia Godność, uchwały podjęto z naruszeniem prawa. Bo, jak argumentują w liście do wojewody, “żaden świadek prawomocnie nie udowodnił czynów pedofilskich ks. Henrykowi Jankowskiemu.”

- Radni podejmując te uchwały naruszyli Konstytucję i i inne artykuły prawne dotyczące ochrony czci zmarłego. Aby podjąć takie Uchwały Rada Miasta powinna mieć udokumentowane prawnie zeznania a nie pomówienia. Odwoływanie się do rozsądku i sumienia radnych w tym przypadku to za mało. Uchwały Rady Miasta nie tylko oburzyły zwolenników ks. Henryka Jankowskiego. Szczególnie boli to nas ludzi represjonowanych w stanie wojennym, którym pomagał w więzieniach i osłaniał nasze rodziny - napisał do wojewody zarząd stowarzyszenia.

Czy wojewoda rozważa podjęcie kroków formalnych względem uchwał dotyczących odebrania honorów ks. Jankowskiemu ? Czekamy na stanowisko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w tej sprawie.

