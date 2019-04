Strajk nauczycieli 2019 na Pomorzu. Co z opieką nad dziećmi od poniedziałku, 8 kwietnia? Poradnik dla rodziców [8.04.2019]

Co istotne, w ciągu roku zasiłek na zdrowe dziecko przysługuje maksymalnie przez 60 dni.

Co trzeba zrobić 8.04.2019?

- Zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko, jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem - informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. pomorskiego.

W przypadku strajku warto rozważyć skorzystanie z zasiłku opiekuńczego . Wówczas będziemy mogli zaopiekować się dzieckiem i otrzymamy za to 80 proc. wynagrodzenia, czyli tak jak w przypadku „chorobowego”. Przysługuje on rodzicom w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola .

Wejherowski magistrat już poinformował, iż mimo, że lekcje odbywać się będą w zmienionej formie, to rodzice mogą być spokojni o swoje pociechy.

– Priorytetem jest oczywiście zapewnienie dzieciom opieki na terenie placówki, lecz nie zawsze to będzie pewnie możliwe - mówi Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego gdańskiego magistratu.

STRAJK NAUCZYCIELI 2019. Do teatru i muzeum zamiast do szkoły ZA DARMO

Jeśli 8 kwietnia dojdzie do strajku w szkołach,przedszkolach i innych placówkach, uczniowie będą mogli nieodpłatnie skorzystać z oferty jednostek kulturalnych samorządu województwa pomorskiego. To odpowiedź marszałka Mieczysława Struka na apel rodziców, którzy zwrócili się do samorządowców o wsparcie strajku pracowników oświaty.

Z inicjatywy marszałka na czas planowanego przez nauczycieli strajku samorządowe instytucje kultury – teatry, muzea i biblioteki – otworzą swoje podwoje dla uczniów. Darmowe zajęcia przygotowano dzieci i młodzieży w różnym wieku (grupy zorganizowane). Grupy muszą być pod opieką osób, które mają uprawnienia pedagogiczne. Samorządowcy zapowiadają, że wciąż trwają pracę nad poszerzeniem oferty o kolejne placówki.

DARMOWA oferta na czas strajku:

Mieczysław Struk zaproponował również pomoc pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którzy w czasie strajku nauczycieli nie będą mogli zapewnić opieki swoim pociechom. Pracownicy urzędu mogą zabrać dzieci ze sobą do pracy, gdzie zapewniona zostanie im opieka i wiele atrakcji, takich jak czytanie bajek, gry edukacyjne, układanie puzzli w sali „Niebo polskie” oraz zwiedzanie np. Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Z podobną inicjatywą wyszło wiele firm i instytucji.

STRAJK NAUCZYCIELI 2019. Specjalna linia telefoniczna

Związek Nauczycielstwa Polskiego na czas strajku uruchomi specjalne numery tel., pod którymi uzyskamy porady prawne w sprawach związanych ze strajkiem: w godzinach 7-15: (22) 31 89 226 , w godzinach 9-17:

(22) 31 89 288

