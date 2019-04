Strajk nauczycieli w Gdańsku. Sytuacja w SP 50 im. Emillii Plater - większość rodziców zapewniła dzieciom alternatywną opiekę

Wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku 24.03. Co warto wiedzieć?

Wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku. W niedzielę, 24.03.2019 r. o godz. 7 otworzą się drzwi lokali wyborczych we wszystkich, poza Letnicą, dzielnicach Gdańska. Tego dnia do godz. 21 gdańszczanie nad urnami zdecydują o nowych składach rad dzielnic.