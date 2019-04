Strajk oświaty w Gdańsku. Dołączyło prawie 100 szkół

Aktualizacja, 9 kwietnia, godz. 10:54

W Gdańsku, według danych na godziny przedpołudniowe 9 kwietnia, strajk odbywa się w 97 szkołach i 32 przedszkolach (na ogólną liczbę 169 samorządowych placówek i 37 niesamorządowych) oraz 8 innych placówkach: Pałacu Młodzieży i poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Obecnie strajkuje 3293 nauczycieli (na ogólną liczbę 7645 nauczycieli) i 384 pracowników administracji i obsługi (na 3500 pracowników). Zajęcia dydaktyczne zawieszone są w 16 placówkach.

Aktualizacja, 9 kwietnia, godz. 10:00

Rozpoczął się drugi dzień strajku oświatowego. W Gdańsku, według danych na rano 9 kwietnia, strajk odbywa się w 96 szkołach i 32 przedszkolach (na ogólną liczbę 169 samorządowych placówek i 37 niesamorządowych) oraz 8 innych placówkach: Pałacu Młodzieży i poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Dziś strajkuje 2826 nauczycieli (na ogólną liczbę 7645 nauczycieli) i 397 pracowników administracji i obsługi (na 3500 pracowników). Zajęcia dydaktyczne zawieszone są w 10 placówkach.

Aktualizacja, 9 kwietnia, godz. 7.40

Jak podaje WRS gdańskiego magistratu, na zakończenie I dnia strajku w Gdańsku protest podjęło 98 szkół i 33 przedszkola - ta liczba pozostała bez zmian z poranną, ale w ciągu dnia przybyło strajkujących nauczycieli (z 3958 na godz. 10.15 w poniedziałek, 8 kwietnia na 4463), nieznacznie wzrosła w ciągu dnia liczba strajkujących pracowników administracji oświatowej (z 646 na 650). Zajęcia zawieszone zostały w 92 placówkach, w tym w 58 dydaktyczne (pozostawiono opiekuńcze), w 34 nie ma także opieki.

Aktualizacja godz. 15:00:

Według danych na godzinę 15.00, w Gdańsku do strajku przystąpiło 98 szkół i 33 przedszkola (na ogólną liczbę 169 samorządowych placówek i 37 niesamorządowych). Strajkuje 4463 nauczycieli (na ogólną liczbę 7645 nauczycieli) i 650 pracowników administracji i obsługi (na 3500 pracowników).

Aktualizacja godz. 12:15:

Według danych na godzinę 12.15, w Gdańsku do strajku przystąpiło 98 szkół i 33 przedszkola (na ogólną liczbę 169 samorządowych placówek i 37 niesamorządowych). Strajkuje 4127 nauczycieli (na ogólną liczbę 7645 nauczycieli) i 650 pracowników administracji i obsługi (na 3500 pracowników).

Wcześniej pisaliśmy:

Urzędnicy z Gdańska przedstawili aktualną sytuację w gdańskich placówkach oświatowych. Briefing prasowy odbył się 8 kwietnia w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego gdańskiego magistratu.

W Gdańsku strajk odbywa się w ok. 100 szkołach i 33 przedszkolach. Bierze w nim udział 3958 nauczycieli (na ogólna liczbę 7645 nauczycieli) oraz 646 pracowników administracji i obsługi (na 3500 pracowników).

- Trudny poniedziałek. Trudny nie tylko w Gdańsku, ale i w całej Polsce – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, mówił: - W tych placówkach, gdzie możemy kontynuować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, czyli potocznie mówiąc – świetlicowe, tam staramy się wysyłać wolontariuszy, straż miejską, policję, pracowników z Wydziału Gospodarki Komunalnej z warsztatami dotyczącymi ekologii, segregacji dopadów. W ten sposób wspomagamy poszczególne placówki.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podziękowała rodzicom uczniów i przedszkolaków za wyrozumiałość, a dyrektorom szkół za to, że "stają na głowie, by mimo trudnej sytuacji zrobić wszystko, by dzieci nie zostały bez opieki".

- Całym sercem wspieramy nauczycieli - mówiła prezydent Dulkiewicz.

- Przypominam, że w każdej złotówce przeznaczonej na edukację w Gdańsku, aż 44 grosze dokłada samorząd – czyli my wszyscy, gdańscy podatnicy. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i to rząd powinien finansować edukację. Jednocześnie dziękuję pracownikom Wydziału Rozwoju Społecznego i dyrektorom gdańskich placówek oświatowych za ich ogromna pracę, by zapewnić opiekę jak największej liczbie dzieci i młodzieży podczas strajku – dodała.

- Prosimy, żeby minister edukacji czy kurator Monika Kończyk (pomorski kurator oświaty – przyp. red.) nie mówiły, że to samorząd ma zapewnić opiekę wszystkim dzieciom w czasie strajku - mówił z kolei Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

- Proszę, by wszelkie rozwiązania proponowane przez rząd nie były także kolejnymi kosztami przerzucanymi na samorząd. Samorząd nie był stroną w rozmowach, nie było też żadnych konsultacji. A ministerstwo od początku były głuche na nasze listy i protesty związane z deformą edukacji – dodał wiceprezydent.

