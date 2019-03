Strajk w szkołach od 8 kwietnia. Koniec referendum

- Do sporu zbiorowego weszło ponad 85 proc. placówek edukacyjnych. Za strajkiem opowiedziało się od 85 do 90 proc. zatrudnionych w nich pracowników – powiedział o ogólnopolskim wyniku Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - 90 proc. poparcia dowodzi tego, że ten spór nie jest tylko i wyłącznie sporem ZNP. To spór środowiska nauczycielskiego z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Kiedy strajk nauczycieli 2019? Szczegóły i wyniki referendum strajkowego

Na Pomorzu referendum odbyło się w ponad 80 proc. szkół. Pełne wyniki będą znane we wtorek 26 marca, ale tuż przed końcem referendum potencjał strajkowy wynosił w regionie od 85 do 100 procent – jak mówiła nam Elżbieta Markowska, prezes okręgu pomorskiego ZNP.

W samym Gdańsku referendum trwało w 126 placówkach na 179.

- W wielu z nich blisko 100 procent załogi chce strajkować – mówi Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska.

W Gdańsku – wzorem Warszawy powołano już sztab kryzysowy, którego głównym zadaniem będzie zapewnienia bezpieczeństwa i zajęć dla dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku na 144 nauczycieli 139 opowiedziało się za strajkiem.

- W naszej szkole zakończyły się już referenda zarówno Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak i Solidarności – mówi Katarzyna Kędzioł, dyrektor placówki.

W obu 97 procent pracowników opowiedziało się za wzięciem udziału w strajku.

- To nie jest prosta sprawa, w naszej szkole uczy się 1000 dzieci i trzeba im zapewnić opiekę – mówi Katarzyna Kędzioł.

W Kartuzach wyniki spływały do ostatniej chwili. Stanisław Miłosz, szef lokalnego okręgu ZNP, przyznaje, że większość nauczycieli jest zdecydowanie na „tak”.

- Jestem przekonany, że strajk się odbędzie, pytanie, ile osób weźmie w nim udział. Zdarza się, że niektórzy deklarują, że są za strajkiem, a później z różnych powodów się wycofują - tłumaczy Stanisław Miłosz.

Warto dodać, że strajk odbędzie się w gorącym okresie egzaminacyjnym. 10 kwietnia ma się rozpocząć egzamin gimnazjalny, a 15 kwietnia – sprawdzian ósmoklasisty.

- Zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by przy swoich uczniach, dzieciach byli. By razem z nimi emocjonowali się tylko i wyłącznie tym, że trzeba jak najlepiej napisać egzaminy - zaapelowała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.