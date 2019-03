STRAŻACKIE OSCARY 2019 - 15 marca 2019 r. mija termin przesyłania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019!

Już za kilka dni zakończy się pierwszy etap III edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY. Wypełnione formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronie internetowej Konkursu, przesłane drogą internetową do północy 15 marca br. oraz pełna dokumentacja inicjatywy przekazana pocztą tradycyjną do 15 marca (liczy się data stempla pocztowego) będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu w pierwszej połowie kwietnia br. Listę nominowanych inicjatyw poznamy już w kwietniu, a w maju odbędzie się wielka Gala wręczenia Strażackich Oscarów – FLORIANÓW 2019, na której poznamy tegorocznych zwycięzców.

Konkurs FLORIANY, organizowany od 2016 r. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i redakcję miesięcznika „Strażak”, skierowany jest do strażaków ochotników i lokalnych społeczności z samorządem na czele. Celem Konkursu jest promowanie wszystkich prospołecznych inicjatyw oraz nagradzanie tych najciekawszych, których efekty wymiernie wpłynęły na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, na jej rozwój i na poprawę bezpieczeństwa. 12 kategorii konkursowych w pełni odzwierciedla wszystkie dziedziny życia mieszkańców wsi i miasteczek jednocześnie pokazując jak aktywne i dynamiczne w działaniach są lokalne społeczności. W tym roku po raz drugi w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY przyjmowane są zgłoszenia do kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować” pod patronatem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sam Jerzy Owsiak jest członkiem Kapituły konkursowej, która nominuje najlepsze projekty do nagrody a następnie przyznaje strażackie Oscary.

Czy warto zgłosić inicjatywę do Konkursu FLORIANY? Uczestnictwo w Konkursie, nominacje i zwycięstwo przynoszą przede wszystkim prawdziwą satysfakcję i dumę z własnych dokonań. Zwycięstwo, dodatkowo, jest potwierdzone prestiżową statuetką FLORIANY oraz nagrodami. Najważniejsze jest jednak to, jak sami dotychczasowi uczestnicy przyznają, że dopiero skompletowanie pełnej dokumentacji danej inicjatywy potrzebnej właśnie do zgłoszenia, uświadamia ogrom wykonanej pracy i jak na tym skorzystała rodzima społeczność.

Zatem jeszcze do 15 marca br. strażacy ochotnicy ze swoimi społecznościami i partnerami mają szansę zaprezentować projekty zrealizowane w ostatnich dwóch latach i zdobyć tytuł najlepszych w Polsce. Strażacki Oscar jest w zasięgu ręki każdej OSP.

Wszystkie informacje, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na www.floriany.pl

Kategorie Konkursu FLORIANY 2019

I Infrastruktura

II Bezpieczeństwo

III Ochrona środowiska i ekologia

IV Estetyka przestrzeni publicznej

V Edukacja

VI Sport, rekreacja i turystyka

VII Kultura i tradycja

VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

IX Innowacje oraz integracja cyfrowa

X Współpraca zagraniczna

XI Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

XII Kategoria specjalna – „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Kategoria pod patronatem Fundacji WOŚP

Informacje dodatkowe o Konkursie FLORIANY

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY jest organizowany od 2016 r. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcję miesięcznika „Strażak”. Celem Konkursu jest prezentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych projektów i inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wraz z samorządami, instytucjami, organizacjami, lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami. Ideą Konkursu jest rozwój i integracja lokalnych środowisk, inspirowanie do współdziałania i organizowania się wokół wspólnych inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia lokalnych społeczności.

W dwóch edycjach Konkursu FLORIANY wzięło udział 11 000 uczestników, zgłoszono łącznie 631 projektów, przyznano 109 nominacji i wyłoniono 38 zwycięzców, którym przyznano prestiżowe statuetki FLORIANA.

Członkowie Kapituły Konkursu FLORIANY 2019

Waldemar Pawlak - prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wicemistrz olimpijski Czesław Lang, Jerzy Owsiak – prezes Fundacji WOŚP, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski - prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Artur Krajewski - malarz, rysownik, artysta multimedialny, historyk i socjolog prof. Władysław Tabasz, Grzegorz Molewski - twórca Telewizji Kino Polska i projektu Kino Za Rogiem oraz Dorota Pardecka - redaktor naczelna miesięcznika „Strażak” Pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

