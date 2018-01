Za spalanie odpadów w domowym piecu grozi kara aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych) (© Tomasz Bołt/Archiwum)

Gdańscy strażnicy miejscy wraz z rzeczoznawcą powołanym przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku znów sprawdzają piece, w których mogły być spalane śmieci. W ciągu kilku minionych miesięcy na alarmowy numer 986 wpłynęło 357 zgłoszeń, dotyczących podejrzenia spalania odpadów w niewłaściwy sposób.

Próbki popiołu do analizy zostały pobrane w czwartek 18.01.2018 r. wieczorem na jednej z prywatnych gdańskich posesji.- Kolejne kontrole już wkrótce - mówi, rzecznik SM w Gdańsku.Strażnicy miejscy z Gdańska podają, że- W tym samym czasie na podstawie art. 191 ustawy o odpadach strażnicy miejscy nałożyli 29 mandatów (łączna kwota: 2430 złotych). W 35 przypadkach poprzestali na pouczeniach - zaznacza Wojciech Siółkowski.Funkcjonariusze przypominają: artykuł 191 ustawy o odpadach brzmi: Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych).Strażnik miejski jest uprawniony do wypisania mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych.