Strefa Rodzica w gdańskim UCK. Komfortowe warunki dla mam i ich rodzin [zdjęcia]

Strefa Rodzica w gdańskim UCK. Przestrzeń przyjazna dla mam

"Strefa Rodzica" została umiejscowiona na czwartym piętrze zaraz przy Klinice Neonatologii oraz Klinice Położnictwa w nowo pobudowanym Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku. Dwa pomieszczenia są dedykowane pacjentkom, które właśnie zostały mamami i chciałyby w spokoju spotkać się z rodzinami.

- Sale ze "Strefy Rodzica" są przeznaczone przede wszystkim dla mam, które urodziły, a także dla ich rodzin. Chodzi o to, aby spotkania nie odbywały się w typowo szpitalnej atmosferze, a w bardziej domowych warunkach - powiedział prof. Krzysztof Preis, ordynator Kliniki Położnictwa.

Pokoje zostały w pełni dostosowane do potrzeb rodzin. Posiadają szereg zabawek dla najmłodszych gości, na ścianach królują pastelowe kolory, a wewnątrz pojawiły się specjalne fotele do tzw. kangurowania, czyli wczesnej opieki nad noworodkiem w postaci kontaktu "skóra do skóry".