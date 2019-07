"Strefa wolna od stref" - manifestacja przeciwko nienawiści, w geście solidarności z LGBT w Gdańsku (23.07)

Hasło wtorkowej manifestacji brzmi "Strefa wolna od stref". To nawiązanie do dyskusji o planowanym dołączeniu do jednej z gazet wlepek z hasłem "Strefa wolna od LGBT".

Na fali bieżących wydarzeń organizatorzy chcą też wyrazić sprzeciw wobec ataków, do których doszło podczas Marszu Równości w Białymstoku. Przypomnijmy, że jego uczestnicy zostali zaatakowani, obrzucani wyzwiskami, kamieniami, petardami.