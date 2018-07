Masz zdjęcie do tego tematu?

Paulina Borys, studentka pierwszego roku Wydziału Eletroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w skoku wzwyż zajęła 5 miejsce w lekkoatletycznym Pucharze Świata w Londynie.

W lekkoatletyczym Pucharze Świata (Athletics World Cup) w Londynie, reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce i zdobyła srebrne medale.Wśród „Biało-Czerwonych” nie zabrakło gdańskiego akcentu! Paulina Borys, studentka pierwszego roku Wydziału Eletroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w skoku wzwyż – z wynikiem 1,79 m – zajęła 5 miejsce, dokładając do dorobku całej reprezentacji Polski 4 cenne punkty.- Cieszę się, że moje cztery punkty pomogły drużynie w zdobyciu drugiego miejsca. To była moja pierwsza impreza seniorska, dlatego traktowałam ten start jako przetarcie się w takiej rangi konkursach. Tym bardziej jestem zadowolona z mojego rezultatu i mam nadzieję wystartować jeszcze, reprezentując Polskę na zawodach międzynarodowych –W Pucharze Świata brało udział osiem reprezentacji: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Jamajki, Republiki Południowej Afryki, Chin oraz Polski. W każdej z dyscyplin startował jeden zawodnik danego kraju. Na najwyższym stopniu podium ulokowali się reprezentanci USA. Brązowe medale trafiły do zawodników Wielkiej Brytanii.