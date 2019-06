Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Gdańsku – sztuka i technika mierzenia skutków finansowych

Finanse i rachunkowość, czyli mityczny FiR. Program studiów

Finanse i rachunkowość, w większym stopniu niż chociażby ekonomia, nastawione są na praktykę. W tym przypadku oznacza to, że studenci będą zmuszeni do wielu obliczeń, tworzenia raportów i statystyk. Wszystko po to, by potem poradzili sobie w pracy. Studenci finansów i rachunkowości poznają podstawy prawa i zarządzania, zapoznają się z podstawami metod ilościowych oraz z pewnością dokładnie przeanalizują mikro- i makroekonomię.

Z pewnością osoby, które zdecydują się na FiR mogą liczyć na to, że będą uczyć się na takich przedmiotach jak analiza finansowa przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, finanse publiczne, prawo gospodarcze czy zastosowanie metod ilościowych w finansach. Oczywiście programy studiów nieco różnią się w zależności od uczelni, na której prowadzone są zajęcia; od danej placówki zależy też, jakie specjalności będą dostępne dla studentów. Np. w WSB w Gdańsku dostępnych jest łącznie 8 specjalności; dużym zainteresowaniem cieszą się np. podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw czy analityk rynku finansowego. Więcej o kierunku i specjalnościach można przeczytać na stronie Kierunek finanse i rachunkowość na WSB w Gdańsku .