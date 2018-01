(© Przemysław Świderski)

Styczeń i luty to czas studniówek. Tegoroczni maturzyści zabawą do białego rana rozpoczną odliczanie przysłowiowych 100 dni do matury. Bal studniówkowy to wyjątkowe wydarzenie, które każdy chce przeżyć jak najlepiej. Relacja Dziennika Bałtyckiego pozwoli Ci wracać do wspomnień tego cudownego wieczoru.

