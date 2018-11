Stypendia premiera dla 211 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Pomorza [lista stypendystów]

Uroczysta gala odbyła się w środę 28.11. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Stypendium wynosi 2580 złotych na rok i wypłacane jest w dwóch transzach. Przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą, czyli przede wszystkim LO i techników.

Stypendyści premiera muszą w poprzednim roku szkolnym uzyskać świadectwo z paskiem i mieć najwyższą średnią ocen w szkole.

Kandydaci powinni spełniać co najmniej jeden z tych warunków:

- otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

- wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Wiktoria Malesa uczy się w trzeciej klasie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Jej średnia ocen to 5,37. Startowała też w olimpiadach wiedzy o prawie.

- Bardzo się cieszę, że otrzymałam stypendium. Te pieniądze odłożę na czas, gdy będę studiować. Chciałabym studiować prawo na Uniwersytecie Gdańskim. To przyszłościowy zawód, myślę o tym, aby zostać adwokatem – mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Jeszcze wyższą średnią, bo 6,0 ma Aleksandra Gryzik z Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni.

Jej metoda na osiągnięcie takiego wyniku? - Trzeba sprytnie ustawić grafik i oddawać prace na czas – przyznaje.

- Stypendium to dla mnie miłe wyróżnienie. Wreszcie ktoś docenił naszą pracę, również nauczycieli i dyrekcji – dodaje.

Po raz drugi z rzędu Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał z kolei Jakub Bolek z klasy maturalnej w gdańskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Jego średnia? 5,6, czyli na świadectwie miał aż osiem szóstek.

- Cieszę się, ponieważ zostaję wyróżniony po raz drugi. Zamierzam studiować medycynę – powiedział nam.

Wszystkim stypendystom gratulowała Małgorzata Bielang, Pomorski Wicekurator Oświaty.

- Bardzo wam gratuluję tego osiągnięcia i waszych sukcesów. Ale – jak wiadomo – sukces nie rodzi się sam z siebie. Zawsze okupiony jest ciężką pracą, wysiłkiem, a być może rezygnacją z wielu przyjemności – powiedziała Małgorzata Bielang.

Wicekurator złożyła również gratulacje nauczycielom i dyrektorom szkół.

- To wy poszukujecie nowych rozwiązań, metod w nauczaniu – przyznała.

Nie zapomniała również o podziękowaniach dla rodziców stypendystów.

Na początku gali w Muzeum II Wojny Światowej uhonorowano 93 osoby ze szkół na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz następujących powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, puckiego, nowodworskiego.

Następnie nagrodzono 118 uczniów z placówek znajdujących się na terenie Słupska oraz następujących powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego.

