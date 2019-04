Świat po papierosach nie będzie światem bez używek, ale może to być świat bez dymu. Jednym z przywódców bezdymnej rewolucji jest Polak!

Najbardziej skrajni obrońcy zdrowia postulują całkowity zakaz palenia i sprzedaży papierosów. Co by to dało?

Mógłbym heroicznie zakazać od jutra produkcji papierosów. Ale jedyny efekt, jaki bym osiągnął, to zwiększenie sprzedaży tych używek u konkurencji oraz z szarej strefy – odpowiada Jacek Olczak

Olczak, zasiadający od roku w fotelu prezesa ds. operacyjnych w szwajcarskiej centrali Philip Morris International. Zamiast utopii proponuje „Świat bez dymu”.

Coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie: „Co zamiast tradycyjnych papierosów?”. Są realistami. Z jednej strony wiedzą o szkodliwości tradycyjnych papierosów i zgadzają się, że trzeba ograniczać ich konsumpcję oraz eliminować wpływ dymu tytoniowego na otoczenie, z drugiej jednak są świadomi, że ludzkość w całej swej historii sięgała po używki. I tak zapewne pozostanie. Czy wśród tych używek będzie tytoń? Wszystko wskazuje na to, że tak. Pytanie: w jakiej formie ludzie będą go używać?

Świat bez dymu

André Calantzopoulos, Dyrektor Generalny PMI, zaproponował kilka lat temu prawdziwą cywilizacyjną, techniczną i kulturową, rewolucję. Jej hasłem przewodnim jest „Świat bez dymu”.

Producent najpopularniejszych papierosów świata zdaje sobie sprawę, że ich czas dobiega końca. Jednocześnie lekarze walczący z uzależnieniami przyznają otwarcie, że około 20 proc. długoterminowych palaczy stawia sprawę jasno: z różnych przyczyn nigdy nie porzucą nałogu. Co roku dochodzą kolejni, myślący podobnie. Nic dziwnego, że – mimo tkwiącego w tym paradoksu - ścieżki tytoniowego koncernu i prozdrowotnych bojowników zaczęły się ostatnio krzyżować, a to za sprawą przełomu technologicznego, którego owocem są nowatorskie – całkowicie bezdymne - wyroby tytoniowe.

Naukowcy z PMI wyszli z założenia – opartego na wieloletnich badaniach i obserwacjach - że miłośnicy tytoniu przyzwyczajeni są do konkretnego rytuału związanego z paleniem, a zarazem chcą czuć „ten smak i ten efekt”. Dlatego nowatorskie produkty Philipa Morrisa są w użytkowaniu i w „tym efekcie” uderzająco podobne są do tradycyjnych papierosów. Zarazem mają nad nimi potężną przewagę: tytoń jest w nich podgrzewany, a nie spalany, przez co nie powstaje dym – a właśnie on odpowiada za przytłaczającą większość problemów zdrowotnych związanych z konsumpcją tego typu używek. Dlatego produkty podgrzewające tytoń, czy wystandaryzowane e-papierosy mogą być zdecydowanie mniej szkodliwe dla zdrowia niż papierosy.

Spektakularna kariera

Jacek Olczak pracuje dla PMI od 26 lat. Był pierwszym polskim szefem Philip Morris Polska, potem kierował spółkami w Niemczech i Austrii oraz Rumunii. Od 2009 r. był prezesem na Unię Europejską, a od 2012 r. Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych globalnego PMI. Rok temu został prezesem ds. operacyjnych w szwajcarskiej centrali firmy.

To przykład spektakularnej kariery zdolnego i pracowitego Polaka. Największy na świecie koncern tytoniowy zatrudnia 81 tysięcy pracowników w różnych zakątkach globu, w tym wielu w Krakowie. Współpracuje m.in. z dwoma tysiącami małopolskich plantatorów.

Od roku Jacek Olczak odpowiada zatem za realizację globalnej strategii PMI, obejmującej m.in. nowatorskie produkty z potencjałem obniżonego ryzyka, w których tytoń jest podgrzewany.

- Jacek jest ceniony za swoją niezwykłą inteligencję i umiejętności przywódcze. Przez całą swoją karierę zawsze osiągał ponadprzeciętne wyniki z zachowaniem wysokich standardów – ocenia André Calantzopoulos, Dyrektor Generalny PMI.

Podgrzewanie tytoniu

Koncern przechodzi największą transformację nie tylko w historii firmy, ale również całej branży. W celu zbudowania „Świata bez dymu tytoniowego”, również w Polsce, pracuje nad nowatorskimi wyrobami, które docelowo zastąpią tradycyjne papierosy; w wielu krajach (m.in. w Japonii) już to z powodzeniem robią.

Najbardziej zaawansowanym produktem alternatywnym PMI jest IQOS, który elektronicznie podgrzewa tytoń w temperaturze około 300 stopni Celsjusza, bez spalania go, wytwarzając aerozol. Liczne badania naukowe, realizowane na całym świecie (także przez badaczy Polskiej Akademii Nauk) dowodzą, że aerozol ten zawiera ponad 90 proc. mniej szkodliwych substancji niż dym tytoniowy.

Jacek Olczak spotkał się właśnie z polskimi dziennikarzami i na dzień dobry wyznał, że w pewnej czasowej perspektywie jest sobie w stanie wyobrazić świat bez tradycyjnych papierosów. Jaka to perspektywa? Wcale nie taka odległa!

W opinii Jacka Olczaka, w Polsce problem palenia papierosów można by rozwiązać w… 5 lat. Wystarczy, byśmy podążyli śladem Japonii, w której nowatorskie produkty alternatywne dla tradycyjnych zdobyły w nieco ponad dwa lata jedną piątą rynku. Nie da się szybciej?

– Oczywiście, mógłbym heroicznie zakazać od jutra produkcji papierosów. Ale jedyny efekt, jaki bym osiągnął, to zwiększenie sprzedaży wyrobów konkurencji oraz z szarej strefy. Gdybyśmy przestali z dnia na dzień produkować papierosy i pozamykali fabryki, problem palenia papierosów by nie zniknął, a większość ludzi paliłaby tak jak, palą – tłumaczył Jacek Olczak. I wyjaśnił, że jedynym realnym remedium jest przejście palaczy na alternatywne produkty.

„Chcemy przestać sprzedawać papierosy”

- Przychodząc do tej firmy ponad ćwierć wieku temu nigdy bym nie pomyślał, że 26 lat później ktoś powie „chcemy przestać sprzedawać papierosy”. Na szczęście byli tacy, którzy uwierzyli w przyszłość wolną od dymu tytoniowego _– podkreślił Olczak. I z uśmiechem dodał, że osobiście doznał ostatnio efektów rewolucyjnej zmiany, której współprzewodzi: - _Nad jeziorem do mnie i grupki znajomych podszedł mężczyzna i nie zapytał o „ogień”, ale o to, czy... mamy pożyczyć ładowarkę do podgrzewacza tytoniu, bo swojej zapomniał.

Jacek Olczak nie kryje, że miliardy dolarów zainwestowane w badania nad nowatorskimi produktami zwrócą się dopiero za jakiś czas. Ale w całym PMI są pewni, że alternatywy dla tradycyjnych papierosów to właściwy kierunek. Właściwy, bo w sumie… bezalternatywny. Świadczą o tym trendy, jakie można zaobserwować wśród palaczy: większość szuka nowych produktów, zwłaszcza takich, które pozwolą zachować życiowe rytuały, efekty – i smaki.

Jacek Olczak sam długo palił, a dziś używa IQOSa. Dodaje, że swoje dorosłe już dzieci, które nie chciały rzucić palenia, także nakłaniał na przesiadkę z tradycyjnych papierosów na alternatywy.