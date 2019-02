Światełko dla Prezydenta". W środę 13.02.2019 r., miesiąc po zamachu na Pawła Adamowicza, uroczystość na Targu Węglowym. Koniec żałoby

Mieszkańcy, współpracownicy i rodzina prezydenta upamiętnili go podczas "Światełka dla Prezydenta".

Na Targu Węglowym obecni dziś byli m.in. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, wiceprezydent Piotr Grzelak, miejscy radni.

- Proszę abyśmy wszyscy pamiętali Pawła Adamowicza, jako człowieka, który działał. Jego testament leży w naszych rękach. To od nas, mieszkańców, zależy, jak będziemy go realizować. Jeżeli przychodzimy tu tak tłumnie, to nie tylko po to, żeby powspominać, ale aby przyjąć to zobowiązanie- mówił ze sceny do zebranych Adam Aleksiejuk, prowadzący wydarzenie.

Miesiąc po zamachu. "Światełko dla Prezydenta" w Gdańsku. Koniec żałoby

Głos ze sceny zabrała także Patrycja Krzemińska, która organizowała rekordowe zbiórki pieniędzy do ostatniej puszki WOŚP prezydenta Adamowicza oraz na ECS.

- Dziękuję, że tak hojnie napełniliście puszkę. Myślę, że Paweł Adamowicz byłby z was dumny. Myślę, że cała Polska, jak nie cały świat, powinni brać przykład z miasta, które tak pięknie wychował prezydent Adamowicz- powiedziała Krzemińska.

Piotr Adamowicz, brat prezydenta Adamowicza dziękował wszystkim, którzy wspierali rodzinę w trudnych i smutnych chwilach.

- Chcę wyraźnie podkreślić, że coś się skończyło, ale życie trwa dalej. Proszę więc Aleksandrę Dulkiewicz, aby już zdjąć flagi. Kończymy żałobę- powiedział Piotr Adamowicz.

Miesiąc po zamachu. "Światełko dla Prezydenta" w Gdańsku. Koniec żałoby to nie czas końca pamięci

Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska, wspominała dzień ataku na Pawła Adamowicza.

- Miesiąc temu, nieopodal stąd, został zaatakowany Paweł Adamowicz. Dzień później zmarł, odszedł na zawsze. To był atak, którego nikt by się nie spodziewał, atak na scenie WOŚP podczas momentu dzielenia się dobrem. Ta tragedia mogła nas, jako wspólnotę głęboko podzielić. Mógł sparaliżować nas strach, zjednoczyć pragnienie zemsty. Ale stało się coś wręcz przeciwnego. Natychmiast zaczęliśmy wcielać w życie ostatnie słowa prezydenta. Za to wszystko dziękuję- powiedziała Dulkiewicz- Czas kończyć żałobę, ale to nie czas końca naszej pamięci. Najlepszym sposobem upamiętnienia Pawła Adamowicza będzie realizacja jego idei- podkreśliła.

Po "Światełku dla Prezydenta", o godz. 20.30, w Bazylice Mariackiej odprawiono mszę świętą w intencji Pawła Adamowicza.

ŚMIERĆ PREZYDENTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA