Światowy Dzień Kota 2019. Zdjęcia Waszych pupili! Wielka galeria kotów z Pomorza i nie tylko. Zobaczcie koniecznie!

Co roku, 17 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Kota. Jest to święto mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. Stwórzmy wielką galerię kocich piękności!