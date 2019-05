Święto Miasta 2019. Gdańsk świętuje przez weekend. Jakie imprezy warto zobaczyć? [program]

Najbliższy weekend upłynie w Gdańsku pod znakiem imprez. W dniach 24 - 26 maja miasto pod hasłem" Gdańsk łączy pokolenia" obchodzi swoje święto. Każdy mieszkaniec będzie mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.

Do organizacji tegorocznego Święta Miasta włączyły się prawie wszystkie instytucje kulturalno-oświatowe i sportowe Gdańska. Co zobaczymy? PROGRAM DNI ŚWIĘTA MIASTA 2019 Park Oruński (25.05.2019, godz. 10:00-19:00) - Gdańszczanie W OBIEKTYWIE: Zrób sobie zdjęcie w klimacie retro!

- SAMOCHODOWA adrenalina (zabawa szybkimi modelami samochodów)

- Atrakcje W PLENERZE (karuzele, dmuchawce, gry i konkursy z nagrodami)

- Cezary PAZURA SHOW (godz. 18:00) Złota Brama (25.05.2019, godz. 12:00) - rozdawanie gdańskich flag

- dekorowanie miasta Forum Gdańsk (24-26.05.2019) - Festiwal Forum - świętujemy 365 dni Forum Gdańsk Forum Gdańsk zaprasza gdańszczan do wspólnego świętowania pierwszych 365 dni razem. Z tej okazji odbędzie się trzydniowy Festiwal Forum pod hasłem „Przyłóż się do sztuki”. Będą koncerty, spektakle, giga street art, będzie można zdobyć plakaty Ryszarda Kai oraz ekologiczne torby uszyte z banerów. Każdy dzień Festiwalu Forum będzie prezentował sztukę w innej odsłonie.

* 24.05.2019r. odbędzie się pod hasłem „Przyłóż rękę do sztuki” – przyjdź i stwórz z nami giga streetart na Dziedzińcu Forum!

* 25.05.2019r.upłynie pod hasłem „Przyłóż oko do sztuki” – oglądaj spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych na kilku scenach!

* 26.05.201r. pod hasłem „Przyłóż ucho do sztuki" – cały dzień z muzyką na żywo, a na koniec muzyczny hit – koncerty Reni Jusis i The Dumplings.

Na scenie muzycznej wystąpią również artyści trójmiejscy, znani z projektu Forum Gdańsk „Piątki po pracy"

Muzeum Gdańska (24.05.2019, godz. 10:00-14:00) - MÓJ DOM. MOJA TWIERDZA - gra terenowa, która będzie okazją do zapoznania się z historią powojennych mieszkańców Wisłoujście i Westerplatte. Wstęp: bezpłatny, bez rejestracji, max. 50 kart do gry.

Zespoły: 1-5 os. bez ograniczeń wiekowych. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (24-26.05.2019 r.) - wystawa Michała Szlagi "Fotografowałem polskiego króla"

- Nowy Port(ing) - trzy spacery, start przy MDK: * 25.05, godz. 11.00 Kulturalna trasa dla dzieci i rodziców

* 25.05, godz. 12.00 Kulturalna trasa dla wszystkich

* .05, 13.00 Kulturalna trasa dla wszystkich

- warsztaty animacji poklatkowej Young Animation

- wystawa "Archiwum vol. 1 Kontekst lokalny" Park Bema, Wozownia Gdańska i okolice Hevelianum (26.05.2019, godz. 11:00-18:00) - Parkowisko.pl Family and Friends Festival - śniadanie, gry międzypokoleniowe, warsztaty, konkursy (od godz. 11.00)

Parkowisko rozpoczyna się tradycyjnie rodzinnym śniadaniem na trawie 11:00. O godzinie 12:00 odbędzie się Gra ParkWalk czyli parkowa gra rodzinno – sąsiedzko – międzypokoleniowa, a o 18:00 zostaną rozdane nagrody i upominki. Celem gry jest "zaliczenie" i zespołowe, wypróbowanie przygotowanych przez organizatorów aktywności, gier parkowych, wzięcie udziału w pokazach i zajęciach warsztatowych. Stadnina mobilna, drony, rowery, szkoła fechtunku, planszówki, gry pokoleniowe, podniebne wycieczki, strefa kosmos, robotyka czy zajęcia. "0-waste", zajęcia plastyczne i artystyczne to tylko niektóre propozycje.

- koncert muzyki polskiej i żydowskiej (godz. 13.00)

godz. 13:00 Hevelianum Wozownia Artyleryjska - Koncert muzyki polskiej i żydowskiej z udziałem kwartetu wokalnego Capelli Gedanensis oraz znanych instrumentalistów: Konstantego Wileńskiego – pianisty i kompozytora muzyki fortepianowej oraz Anatolya Kogana - światowej sławy flecisty z Izraela Stare i Główne Miasto (25.05.2019, godz. 16:00) - Посещение Гданьска | Zwiedzanie Gdańska szlakami kobiet

25.05.2019r. godz. 16:00 Zwiedzanie Gdańska szlakami kobiet – Stare i Główne Miasto – spacer w języku rosyjskim - zapraszamy na bezpłatny spacer w języku rosyjskim w ramach hirstorycznego projektu Metropolitanka. Przedstawimy historię Prekursorek - (nie)zwykłych kobiet, znanych i nieznanych bohaterek Starego i Głównego Miasta. Gdańska Galeria Miejska (24.05.2019, godz. 18.00)

- Początek i Koniec | The Beginning and The End- wernisaż wystawy „Początek i koniec”, oddział GGM2 ul. Powroźnicza Wystawa Początek i koniec, nawiązując do problematyki wody, morza, oceanu i wszystkiego co płynne w dość szeroki sposób problematyzuje pojęcie początku i końca oraz wszelkich ekologicznych i geopolitycznych ruchów z tym związanych.

Artyści: Paweł Althamer, Alberto Baraya, Jarosław Fliciński, Barbora Kleinhamplová, Honorata Martin, The Otolith Group, Ewa Partum, Slavs and Tatars,

Tran Tuan i Hoang Ngoc Tu, Piotr Urbaniec

Kuratorka: Patrycja Ryłko

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (25-26.05.2019)

- Książka GO! - VI edycja terenowej gry miejskiej Gra miejska Książka GO! - to terenowa gra miejska, w której nagrodami dla najwytrwalszych graczy są książki. W grze może wziąć udział każdy, kto dysponuje urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Do odnalezienia będzie łącznie 40 książek (głównie o tematyce podróżniczej oraz reportaże). Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, punktualnie o godz. 12:00 w mediach społecznościowych biblioteki (Facebook, Instagram) opublikujemy wskazówki do lokalizacji, w których ukryjemy książki. Grę ograniczymy do Śródmieścia i terenów postoczniowych. Teatr Leśny, Stacja Orunia, Główne Miasto (25-26.05.2019) - Wielka Majówka - 10 lat Big Bandu Jana Konopa (25.05.2019, godz. 19.00)

Teatr Leśny ul. Jaśkowa Dolina - Jubileuszowy koncert z okazji 10. lecia Big Band-u Jana Konopa z gościnnym udziałem wybitnych wokalistów jazzowych. Koncert inauguruje cykl wydarzeń w Teatrze Leśnym w sezonie 2019.

Wstęp 5 zł - JAAA! i /uczestnicy warsztatów/ (25.05.2019, godz. 19.00)

koncert - Stacja Orunia GAK ul. Dworcowa 9 – Na scenie Stacja Orunia wystąpi jeden z najjaśniejszych zespołów rodzimej elektroniki - JAAA. Zespół w zeszłym roku wydał rewelacyjny album - Bujillo, drugą część trylogii o losach Remika. Album spotkał się ze świetnymi recenzjami. Tym razem będziemy mieli okazję posłuchać nowego materiału na pierwszym samodzielnym koncercie JAAA po premierze w Gdańsku!

Wstęp 20 / 25 zł Plaża na Wyspie Sobieszewskiej (25.05.2019, godz. 11:00- 14:00)

- A może nad morze? - spacer z podopiecznymi PROMYK Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Gdańsk

Zapraszamy na Wyspę Sobieszewską ze swoimi podopiecznymi lub Was samych. Ruszamy około godziny 11:00 z wejścia nr 11 od ulicy Lazurowej, a kończymy przy wejściu 17 na mini pikniku w namiocie Schroniska. Poznacie schroniskowe psy, odetchniecie świeżym powietrzem i aktywnie spędzicie weekend. Stadion Energa Gdańsk (26.05.2019, godz. 11:00-16:00) 26.05.2019r.godz. 11:00 – 16:00 RODZINNY FESTYN PIŁKARSKI „Wygram dla CIEBIE MAMO!” - festyn - atrakcje dla dzieci i rodziców na promenadzie wewnętrznej i zewnętrznej:

- Gry i zabawy

- Żywność – food trucki, stoiska ze zdrową żywnością,

- Zdrowie – porady żywieniowe, pomiary medyczne, Nauka i sztuka – warsztaty naukowe i z rękodzieła, animacje artystyczne.

- turniej piłkarski U-12 - będzie to niepowtarzalna szansa dla dzieci na rozegranie meczu na murawie Stadionu Energa Gdańsk! Dzieci (chłopcy i dziewczynki) mogą wziąć udział w turnieju piłkarskim, który poprowadzą sędziowie Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.* W turnieju weźmie udział osiem drużyn. Każdy uczestnik otrzyma medal za udział w turnieju, a trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

Otwarty stadion - dla zwiedzających otwarta zostanie trybuna

