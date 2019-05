Święto Wolności i Solidarności – bądźmy razem!

Świętować będzie całe miasto, bowiem wydarzenia odbędą się w kilku lokalizacjach, od wczesnego ranka do późnych godzin wieczornych. Zaplanowano wiele okazji do wspólnego świętowania, będzie m.in. świąteczne śniadanie i tort urodzinowy. Udział w świętowaniu zapowiedziało już wielu znamienitych gości, a tylko do Strefy Społecznej przyjazd zapowiedziało 200 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych z całego kraju.



Wystawy, rozmowy i spacery w ECS

Co łączy szeryfa z kultowego, amerykańskiego westernu „W samo południe” z wyborami 4 czerwca 1989 roku w Polsce? Odpowiedź znajduje się na wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności, w którym ścieżkami wspomnień po wydarzeniach 1989 roku oprowadzą bohaterowie tamtych wydarzeń. Z dziećmi warto zwiedzić ekspozycję w ramach Spacerów Rodzinnych lub wybrać się na zwiedzanie z przewodnikiem.

Przed budynkiem ECS stanie okrągły stół. Tu będzie można usiąść do ciekawej rozmowy, m.in. z Adamem Wajrakiem, Jerzym Bralczykiem czy Danutą Hübner, posłuchać z całą rodziną koncertów albo wziąć udział w warsztatach manualnych.



12 koncertów w strefie muzycznej



12 koncertów i 152 muzyków zagości w czterech przestrzeniach miasta. Największe koncerty zaplanowano na placu Zebrań Ludowych. To tu, 1 czerwca podczas Koncertu Wolności wystąpi Wojtek Mazolewski Quintet, grupa Voo Voo oraz Tomasz Organek. 4 czerwca zabrzmi „Koncert główny: 30 Lat Wolności”, czyli widowisko muzyczno-multimedialne z udziałem m.in. Oddziału Zamkniętego, Perfectu, Dżemu, Lady Pank, Krystyny Prońko, Macieja Maleńczuka, Kayah, Kasi Kowalskiej, Raz Dwa Trzy, Kamila Bednarka i Krzysztofa Zalewskiego.





Bądźmy razem!



Piknik rodzinny, wystawy i koncerty na placu Świętopełka, Czytelnia Wolności na placu Kobzdeja, wystawa plenerowa „Drużyna Lecha” na ulicy Długiej – to kolejne atrakcje świętowania. Do tworzenia programu wydarzeń dołączyły instytucje kultury, których oferta jest bardzo bogata!



Szczegółowy program i opisy atrakcji na stronie www.2019gdansk.pl.



Organizatorami Święta Wolności i Solidarności są: Miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności i Fundacja Gdańska.