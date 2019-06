Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku. Tłumy w Strefie Społecznej przed ECS. Co je przyciągnęło?

Jedno z takich spotkań odbyło się na Placu Kobzdeja, gdzie najmłodsi i ich rodzice spotkali się z Michałem Rusinkiem, autorem książek dla dzieci i byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej. Tłumacząc, dlaczego napisał "Kto ty jesteś, czyli wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości" mówił: - Kiedyś zapytałem przedszkolaków, kto to jest patriota? I usłyszałem od nich, że patriota to ktoś, kto poległ. A chcecie być takimi patriotami? - ponownie zapytałem. I usłyszałem gromkie.... nie. Dlatego, tłumaczył, trzeba rozmawiać o innym patriotyzmie.

W miniony weekend w Gdańsku, najczęściej odmienianymi słowami były: wolność i demokracja. Tysiące osób nie tylko z Trójmiasta ale też wielu rejonów Polski, a nawet świata, przewinęło się m.in. przez Europejskie Centrum Solidarności, żeby o wolności i demokracji posłuchać oraz podyskutować. A wszystko to z okazji 30 rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów.

W jednym z namiotów można było wieszać karteczki z odpowiedzią: co wiemy i mamy dzięki Konstytucji. Ktoś napisał gorzko, że dzięki Konstytucji wiemy, że... jesteśmy podzieleni.

W miasteczku społecznym przy ECS i historycznej Sali BHP każdego wchodzącego (po dokładnym sprawdzeniu na bramce przez ochronę) witało czarne, wielkie płótno z hasłem: Czego ci życzyć wolny człowieku? Ono zresztą zostało szybko przez wchodzących zamalowane kolorowymi życzeniami w stylu: sprawiedliwego świata, tolerancji, zaufania itd. Każdy mógł namalować to, co mu w duszy gra. Były więc też życzenia wolnej miłości i przygód.

Ciekawą częścią innego z namiotów były zdjęcia z PRL.

- Tato, a kim jest ten pan w czarnych okularach? - spytała dziewczynka, wskazując na zdjęcie generała Jaruzelskiego. A co robią ci ludzie - pytał z kolei chłopiec patrząc na fotografię, przedstawiającą leżącego na ulicy człowieka, w cyklu zatytułowanym "Wóda". Dla tych dzieci i młodych ludzi te zdjęcia i tamten świat były jak... nie z tego świata.

Za czym kolejka ta stoi?

Kiedy do gofrów i hot-dogów, rozdawanych za darmo, ustawiały się aż do wyczerpania zapasów długie kolejki, żartowano, że to też obrazek z PRL, tylko nadal żywy.

W namiocie poświęconym edukacji można było odpowiedzieć na pytanie - czego życzysz polskiej szkole na 30 lat wolności? Ktoś więc napisał mądrych programów i nauczycieli, a ktoś inny dopisał, że lżejszych tornistrów.