System Informacji Pasażerskiej na stacji Gdańsk-Wrzeszcz wreszcie działa [zdjęcia]

Perypetie z SIP we Wrzeszczu opisywaliśmy Państwu od przełomu 2017 i 2018 r. Wówczas ekrany systemu zostały zamontowane. Jego testy trwały jednak ponad rok, a termin uruchomienia PKP PLK przekładały sześć razy.

Sprawa nabrała większego rozgłosu w ostatnich tygodniach gdy pomorska posłanka PO Agnieszka Pomaska napisała w sprawie wrzeszczańskiego SIP interpelację do ministra infrastruktury. Odpowiadając na nią wiceminister Andrzej Bittel zapewnił, że system zostanie uruchomiony do końca marca.

- Czasochłonność uruchomienia SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) w omawianej lokalizacji wynika z tego, że na przedmiotowej linii zabudowane są systemy srk (sterowania ruchem kolejowym) dwóch dostawców. Dla prawidłowej pracy systemu konieczna jest prawidłowa współpraca systemu dyspozytorskiego z obydwoma typami systemów srk. Kalibracja wszystkich współpracujących ze sobą systemów jest skomplikowana i czasochłonna - tłumaczył minister.

Przypominamy, że stacja we Wrzeszczu jest obecnie właściwie najważniejszą w Gdańsku. Wszystko z tego względu, że to tu, a nie do Gdańska Głównego, dojeżdżają składy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. PKM-ki zatrzymują się właśnie przy peronach dalekobieżnych na których dotąd SIP nie działał.

W weekend na monitorach systemu w końcu rozkłady zaczęły się wyświetlać. Co prawda na samym dole pojawia się jeszcze komunikat, że testy wciąż trwają i żeby pasażerowie upewniali się co do godzin przybycia pociągu na papierowych rozkładach, ale to i tak ogromny postęp - przez wiele miesięcy ekrany były puste i obklejone roboczymi taśmami.