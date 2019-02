System inteligentnego parkowania przyjrzy się zwyczajom kierowców przy ul. Długie Ogrody w Gdańsku

Dostawcą systemu, który Gdańsk przetestuje jako jedno z 10 miast, jest firma Comarch. Projekt realizowany jest w ramach SOLEZ, czyli unijnego programu finansującego inteligentne rozwiązania oraz niskoemisyjne strategie w miastach UE.

- Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy i obejmuje monitoring miejsc postojowych położonych przy ulicy Długie Ogrody. Jest to szczególne miejsce na parkingowej mapie naszego miasta. Korzystają z niego okoliczni mieszkańcy, pracownicy pobliskich firm i instytucji, ale też liczni turyści oraz osoby odwiedzające centrum miasta. Wybór tego miejsca jest więc nieprzypadkowy, liczymy iż analiza z wykorzystaniem danych zbieranych przez system dostarczy wielu ciekawych i użytecznych spostrzeżeń. System finansowany z grantu europejskiego obejmie pilotażowo 200 z 300 miejsc postojowych i oprócz udzielania informacji o zajętości miejsc, będzie dokładnie badać zachowania kierowców – ile przeciętnie czasu kierowca korzysta z postoju, jakie jest obłożenie miejsc w dzień a jakie w nocy itp. W najbliższej przyszłości zaprosimy zainteresowanych szczegółami mieszkańców na spotkanie prezentujące dokładnie funkcjonowanie i właściwości wdrożonego rozwiązania – mówi Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej.

Mieszkańcy tej części Śródmieścia od dawna postulują wprowadzenie na Długich Ogrodach Strefy Płatnego Parkowania. Miasto z kolei w październiku podpisało umowę na zaprojektowanie i budowę w centrum czterech parkingów kubaturowych. Największy z nich (naziemny na 493 miejsca) ma powstać właśnie na Długich Ogrodach do października 2020 roku. Równocześnie ulica dzięki parkingowi ma przeistoczyć się w pełen drzew bulwar. Wprowadzany właśnie system Comarchu ma pomóc władzom miasta w podjęciu decyzji czy i ile po powstaniu obiektu kubaturowego pozostawić miejsc postojowych na Długich Ogrodach i czy objąć je opłatami w ramach SPP.

Zainaugurowany w Gdańsku system posłuży nie tylko do kształtowania przyszłej polityki parkingowej miasta, ale ułatwi też już życie samym kierowcom. Dostępna bezpłatnie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android aplikacja Comarch Smart Parking, pozwala na sprawdzenie czy na monitorowanym obszarze są wolne miejsca postojowe i wskazuje najszybszą drogę dotarcia do niego.

- Działając w partnerstwie technologicznym wspólnie z Energa Oświetlenie wdrożyliśmy to rozwiązanie w niespełna 60 dni. Inteligentne kamery umieszczone wprost na latarniach ulicznych dokonują błyskawicznych analiz wideo i przekazują dane o stanie wolnych miejsc instytucji samorządowej i mieszkańcom - podkreśla Wojciech Dec z firmy Comarch.

