"Szanuję-segreguję" - ekologiczna akcja w Gdańsku. Rusza casting dla mieszkańców

Projekt zainaugurowano podczas konferencji, która odbyła się 21 marca w Hevelianum w Gdańsku.

Celem "Szanuję-segreguję" jest sprawdzenie, czy możliwa jest zmiana naszych nawyków na te przyjazne środowisku i czy można to osiągnąć w ciągu 21 dni.

Chętni mieszkańcy Gdańska będą segregować odpady przez trzy tygodnie. Raz w tygodniu wykonywany będzie pomiar z 5 frakcji (papier, szkło, plastik i metale, resztkowe, odpady bio). Warto dodać, że podczas całego eksperymentu gospodarstwa domowe będą skorzystać ze specjalnych pojemników zamykanych na klucz.

Następnie będą uczestniczyć w licznych spotkaniach, m.in. odwiedzą sortownię odpadów, wezmą też udział w warsztatach dotyczących niamarnowania żywności organizowanych przez Bank Żywności w Trójmieście i Akademię Kulinarną K5. Projekt zakończy się kolejny 21-dniowym badaniem – już po "szkole ekologii".

- Rokrocznie wzrasta liczba odpadów. Każdy mieszkaniec Gdańska produkuje rocznie 410 kilogramów odpadów. Jest też dobra informacja – podnosi się świadomość ekologiczna mieszkańców Gdańska. Coraz lepiej wiedzą, w jaki sposób segregować odpady - powiedział obecny na konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju miasta i mieszkalnictwa.

Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, zwrócił uwagę na ważną inicjatywę.

- W ubiegłym roku wprowadziliśmy 5-pojemnikowy system segregacji odpadów. Ma to ogromny wpływ na to, jak wiele z nich możemy później odzyskać – przyznał.

- Nasz projekt opiera się przede wszystkim na zebraniu informacji zwrotnej od mieszkańców na temat barier praktycznych i socjologicznych utrudniających prawidłowe segregowanie odpadów na co dzień. To bezcenna wiedza. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy udział w tym projekcie wywoła pozytywne emocje, które zainspirują uczestników do trwałych zmian. Biorąc pod uwagę, jak wielu partnerów zgodziło się wesprzeć naszą akcję, nie jesteśmy osamotnieni w tym założeniu – dodał prezes Michał Dzioba.

W ramach inicjatywy Pomorski Instytut Naukowy przygotował badanie przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2019 r. w 17 dzielnicach Gdańska.

- Na pytanie, czy powinniśmy segregować odpady, ponad 80 procent gdańszczanek i gdańszczan odpowiedziało "tak" - przyznał dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw. Katedry Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego.

Taki sam procent ankietowych wskazuje, że segregując odpady mają realny wpływ na ochronę środowiska.

Jak wziąć udział w projekcie?

21 marca został ogłoszony casting skierowany do mieszkańców, którzy wraz ze swoimi bliskimi chcą wziąć udział w projekcie.

- Uruchomiliśmy stronę szanujesegreguje.pl, na której zainteresowani podjęciem wyzwania mogą zgłaszać się do projektu poprzez wypełnienie ankiety. Ankiety te będą zbierane do 4 kwietnia do północy. Rodziny, które wyrażą wolę wzięcia udziału w projekcie, przejdą jeszcze casting, a wyłonione w ten sposób gospodarstwa otrzymają wyposażenie niezbędne do pomiaru ilości odpadów przez nie produkowanych – informuje Iwona Bolt, rzecznik prasowy ZU.

Na rodziny biorące udział w akcji "Szanuję-segreguję" czeka również nagroda – weekend w ośrodku SPA w dowolnie wybranym przez siebie terminie oraz specjalne wyposażenie do domu, które otrzymali na początku programu edukacyjnego.

