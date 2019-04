Szczepienia dzieci będą jednym z kryteriów przyjęcia do gdańskich przedszkoli. Jest pozytywna odpowiedź władz miasta na interpelację radnych

Pod koniec marca Klub radnych Koalicji Obywatelskiej ogłosił nową inicjatywę, która stanowiła odpowiedź na rosnącą popularność ruchów antyszczepionkowych.

- Chcielibyśmy wspólnie przygotować uchwałę, która wprowadzi dodatkowe kryterium szczepień do procesu rekrutacji do przedszkoli. Taka uchwała mogłaby powstać wspólnie z komisją i Panią Prezydent po wcześniejszych konsultacjach. Bardzo zależy nam, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci, które uczęszczają do gdańskich przedszkoli - powiedziała Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska i podkreśliła, że zostały przeprowadzone już wstępne rozmowy w tej sprawie z władzami miasta. Klub wystosował też oficjalną interpelację.

Czytaj więcej: Radni Koalicji Obywatelskiej z Gdańska wnioskują o premiowanie szczepionych dzieci w procesie rekrutacji do przedszkoli

Dziś przewodnicząca Owczarczak informuje, że jest pozytywna odpowiedź władz miasta na ten pomysł.

- Szczepienia dzieci będą jednym z kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prawdopodobnie od roku szkolnego 2020/2021. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz pracuje nad uchwałą, w której uwzględnione zostaną dodatkowe punkty dla dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych, co jest pozytywną odpowiedzią na interpelację klubu radnych Koalicji Obywatelskiej - podaje Owczarczak.

Szczepienia dzieci będą jednym z kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prawdopodobnie od roku szkolnego 2020/2021. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz pracuje nad uchwałą, w której uwzględnione zostaną dodatkowe punkty dla dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych.

W odpowiedzi na interpelację radnych, czytamy, że gmina podjęła już wstępne działania, mające na celu uwzględnienie w kryteriach i punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich podstawówkach, faktu objęcia dziecka pełnym programem szczepień.

- We współpracy z Ośrodkiem Promocji Zdrowia, Wydz. Rozwoju Społecznego przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie na kolejną rekrutację, tj. na rok szkolny 2020/2021, dodając punkty kandydatowi, który spełnia powyższy obowiązek- informuje wiceprezydent Piotr Kowalczuk.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: