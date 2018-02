Kontrole przeprowadzone w ostatnim czasie w całym kraju wykazały uchybienia w sposobie przechowywania szczepionek w aptekach i przychodniach. Tysiące z nich powinny zostać poddane utylizacji, a prawdopodobnie niektóre zostały podane pacjentom. Uspokajające informacje docierają od ekspertów z województwa pomorskiego.

Jakich szczepionek dotyczą uchybienia w kraju?

- Nie mieliśmy i nie mamy żadnych sygnałów, mówiących o tym, że na Pomorzu doszło do tego typu rażących przekroczeń - uspokajaz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku. – Kontrole przeprowadzamy każdego dnia, przez cały rok, zarówno w aptekach ogólnodostępnych, jak i w aptekach szpitalnych. Żadne sygnały nie wpłynęły do nas także ani z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ani od pacjentów – dodaje.Komunikat w tej sprawie zamieścił też"Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z pojawieniem się informacji dotyczącej podawania dzieciom preparatów szczepionkowych znajdujących się poza łańcuchem chłodniczym informuje, że na terenie województwa pomorskiego nie było przypadku wykorzystania do szczepienia preparatu przechowywanego w niewłaściwej temperaturze - czytamy w komunikacie. - W 2017 roku na terenie województwa pomorskiego w wyniku przerw w dostawie energii spowodowanych nawałnicami w kilku punktach szczepień doszło do przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego – wszystkie preparaty szczepionkowe z tych gabinetów szczepień zostały poddane utylizacji."– Jeżeli w czasie kontroli ujawniane były pojedyncze uchybienia, to od razu te pojedyncze produkty lecznicze były zabezpieczane do utylizacji. Rażącej skali uchybień nie stwierdziliśmy – podajeSkandaliczne uchybienia dotyczą szczepionek podstawowych, czyli przeciwko ospie, tężcowi, zapaleniu wątroby typu B czy gruźlicy.Sprawa osób, które miały swój udział w procederze podawania niewłaściwych szczepionek będzie miała swój finał w prokuraturze. Sanepid wkrótce będzie składać zawiadomienia w tej sprawie.