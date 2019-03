Szerszeń azjatycki w Polsce? Jest śmiertelnie niebezpieczny

Szerszeń azjatycki wkrótce w Polsce? Dotarł już do Niemiec

Co ma wspólnego szerszeń azjatycki z Polską? Jak się okazuje wkrótce może dotrzeć do naszego kraju. Jest to gatunek z rodziny osowatych, będący jednocześnie największym szerszeniem na świecie. Szerszeń azjatycki pochodzi z regionów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz terenów wschodniej Rosji, owad ma:

2,5 do 4,5 długości,

rozpiętość jego skrzydeł sięga ponad 7,5 cm.

Szerszeń azjatycki w Europie po raz pierwszy pojawił się w 2004 we Francji. Prawdopodobnie znalazł się tam razem z transportem chińskiej porcelany. Owad jednak rokrocznie zwiększa swój zasięg średnio o 100 km.

Dane z 2018 roku pokazują, że szerszeń azjatycki dotarł do Niemiec. Jeżeli ekspansja szerszenia przebiegać będzie w takim tempie, to w ciągu kilku lat trafi również do Polski.

Szerszeń azjatycki śmiertelnie niebezpieczny

Szerszeń azjatycki jest śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka, ze względu na reakcję alergiczną, którą wywołuje jego jad. Z tego powodu w samej Japonii umiera 40 osób rocznie. Użądlenie szerszenia może skończyć się śmiercią również zdrowej osoby - zależne jest to od ilości wstrzykniętego jadu.