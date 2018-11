Szklanka soku z aronii lepsza niż lampka wina! Udowodnili to gdyńscy naukowcy [zdjęcia]

Games Clash Masters z pulą nagród 300 tysięcy złotych. Finały w Gdynia Arenie w grę Counter-Strike: Global Offensive - 28-30.09.2018

RR

E-sportowe potyczki od piątku, 28 września do niedzieli, 30 września rozgrywane będą w Gdynia Arenie. Finały turnieju Games Clash Masters mają pulę nagród w wysokości 300 tysięcy złotych. To skusiło do udziału czołowe drużyny z kraju. Jest to pierwsze tej rangi wydarzenie na Pomo...