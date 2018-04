20 uczniów, cztery wymagające konkurencje, setki dzieci na trybunach, wielkie sportowe emocje i aż 433 punkty zdobyte w ramach projektu Drużyna Energii. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej. O tym, czy awansuje do wielkiego fi-nału, zadecyduje wynik zwycięzców kwietnia. Drużyna Energii to sportowo-edukacyjny ogólnopolski tur-niej, którego sponsorem głównym jest Grupa Energa.



Tylko w marcu uczniowie rywalizujących ze sobą w Drużynie Energii szkół wysłali do nas ponad 4200 filmów z ćwiczeniami. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie okazała się bezkonkurencyjna. Wysłała maksymalną liczbę filmów, za które otrzymała najwyższe oceny.



- Nasi uczniowie całkowicie oddali się rywalizacji w ramach Drużyny Energii. To dla nich i dla całej szkoły wielka przygoda, która cały czas trwa. Projekt daje wielką wartość, bo pozwala promować zdrowy tryb życia w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi – mówi Agnieszka Preweda, nauczycielka wychowania fizycznego w SP nr 4.



To właśnie dzięki ciężkiej pracy, pasji i wytrwałości do Kętrzyna przyjechali ambasadorzy Drużyny Energii: mistrz świata i Europy w siatkówce – Krzysztof Ignaczak, strzelec bramki dla piłkarskiej reprezentacji Polski na legendarnym stadionie Wembley – Marek Citko, najpopularniejszy sportowy Youtuber w naszym kraju – Krzysztof Golonka oraz twórca kultowego programu „Turbokozak” – Bartosz Ignacik.



Do rywalizacji w tej wyjątkowej lekcji WF-u przystąpiła najlepsza dwudziestka – 10 dziewczynek i 10 chłop-ców. To jednocześnie korespondencyjny pojedynek z uczniami innych szkół oraz walka z własnymi słabo-ściami. Rywalizacja była przeprowadzana w czterech konkurencjach: odbijanie piłki siatkowej w dwóch rzę-dach, żonglerka (piłką nożną), strzały w poprzeczkę oraz ćwiczenie znane z Turbokozaka – nie kręć, że strze-lisz. We wszystkich zmaganiach liczą się nie tylko sportowe umiejętności. Konieczne jest także połączenie sprytu, stalowych nerwów, gry zespołowej i nieczułego błędnika.



- Tu nie wystarczą wysokie umiejętności jednego ucznia. By nawiązać walkę z najlepszymi konieczny jest świetny występ całej drużyny. Nic nie bierze się z przypadku. Precyzja jaką dziś obserwowaliśmy to wynik wielu godzin treningu. A o to właśnie w Drużynie Energii chodzi, by dzieciaki zamiast siedzieć przed komputerem spędzały czas uprawiając sport – mówi Marek Citko, ambasador Drużyny Energii



Uczniowie z Kętrzyna spisali się świetnie. Łącznie zdobyli 433 punkty i są na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Oznacza to, że o ich udziale w wielkim finale, który odbędzie się 24 maja na Stadionie Energa w Gdańsku, zdecyduje wynik zwycięzców kwietnia.



Szkołom grającym w Drużynie Energii pozostało już niewiele czasu na włączenie się do walki o wyposażenie sali gimnastycznej. Kwiecień jest ostatnim miesiącem, w którym wysyłając filmy można „zaprosić” do siebie ambasadorów. W finale nagrodzone zostaną 3 szkoły z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w finałach mie-siąca. Dodatkowo Grupa Energa nagrodzi jedną szkołę, która była najbardziej aktywna na przestrzeni całego projektu, ale nie wygrała w żadnym miesiącu. Nagrodą dla tak zwanego „finalisty rankingowego” będzie udział w wielkim finale oraz sprzęt sportowy o wartości 2 000 PLN. Natomiast szkoły z pierwszej trójki otrzy-mają kolejno sprzęt sportowy o wartości: 10 000 PLN, 7 000 PLN oraz 4 000 PLN.



- Zaangażowanie szkół z całej Polski jest tak wielkie, że zdecydowaliśmy się na przyznanie statusu finalisty rankingowego, czyli swoistej dzikiej karty. Chcemy w ten sposób nagrodzić tych, którzy byli aktywni przez wiele miesięcy. Bo przecież naszym podstawowym celem jest to, aby ruch i aktywność fizyczna stały się dla dzieci zdrowym nawykiem - mówi Grzegorz Bałkowiec, wicedyrektor departamentu marketingu i komunikacji w Grupie Energa.



Drużyna Energii to ogólnopolski program sportowo-edukacyjny, skierowany do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych. W projekcie bierze udział 100 szkół z całej Polski. Główny cel to zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej.





Drużyna Energii gra pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka oraz Ministra Sportu i Turystyki. Sponsorem głównym Drużyny Energii jest Grupa Energa. Partnerem sportowym projektu jest New Balance.