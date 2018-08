Masz zdjęcie do tego tematu?

Weekendowe losowanie wyłoniło kolejnego lottomilionera. „Szóstka” w sobotnim (4 sierpnia) losowaniu Lotto padła w Gdańsku. Wygrana wyniosła ponad 12 mln złotych.

Dziesięć najwyższych wygranych w Lotto w historii:

Skrzyszów 16-03-2017 r. 36 726 210,20 zł Ziębice 22-08-2015 r. 35 234 116,20 zł Gdynia 09-02-2012 r. 33 787 496,10 zł Bolesławiec 01-09-2012 r. 30 927 429,60 zł Żabno 31-05-2016 r. 30 588 372,20 zł Suwałki 07-02-2015 r. 30 216 854,10 zł Bolimów 22-09-2012 r. 29 465 370,60 zł Poznań 16-02-2013 r. 28 825 110,00 zł Barcin 06-06-2015 r. 28 085 312,20 zł Reda 27-09-2011 r. 28 083 296,60 zł

Kumulacja Lotto: W 2016 do wygrania było 60 milionów zł!

Sobotnie losowanie Lotto wyłoniło kolejnego milionera. „Szóstka” padła w Gdańsku. Główna wygrana wyniosła dokładnieZwycięzca zawarł trzy zakłady metodą „chybił trafił” w punkcie LOTTO przy ulicy Krzemowej 1. Szczęśliwymi liczbami w losowaniu 4 sierpnia okazały sięGdańsk jest szczęśliwym miastem dla graczy Lotto. To już 27 „szóstka”, która padła w tym mieście.Kolejna okazją na wygraną będzie losowanie 7 sierpnia. Do wygrania jest 2 000 000 zł, a w Lotto Plus 1 000 000 zł.